Erdoğan'dan "İyi ki varsın Eren" mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmindeki "Heyamo" türküsünü, "İyi ki varsın Eren" mesajıyla Twitter'dan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldiği görüşmede, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde "Heyamo" türküsünü seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ceren Ece Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yapmış ve türküyü yeniden okumuştu.

Buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ceren Ece Öksüz'ün türküyü seslendirdiği görüntüler ile Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün fotoğrafını, "İyi ki varsın Eren" mesajıyla paylaştı. (AA)