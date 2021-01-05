Erdoğan’dan gazetecilere: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini takip eden gazetecilere günde kaç adım attıklarını sordu. 9 bin yanıtını alan Erdoğan, “Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Gizem Karakış’ın haberine göre, Erdoğan, dün AK Parti MYK toplantısı sonrasında Genel Merkez binasının arka kapısından çıkarken kurmaylarına yürüyüş teklif etti.

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da bulundu.

Erdoğan, yürüyüş sırasında biz gazetecileri fark edince, “Hayırdır burada ne işiniz var? Buraya kadar nasıl geldiniz?” diye sordu. Gazeteciler “Sizinle yürümek istedik. Hatta buraya kadar koştuk” deyince, Erdoğan “Hay Allah iyiliğinizi versin” dedi. Gazetecilere “Buraya kadar kaç adım atmışız?” diye soran Erdoğan, 9 bin adım yanıtına şaşırdı. Telefonundaki adım sayara bakan Erdoğan, “Ben gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım. Siz çok söylediniz” demesi üzerine gazeteciler “Sizi gün boyu takip etmek kolay değil, bu nedenle 9 bin adım attık” ifadesini kullandı.