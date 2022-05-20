Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı ülkeleri PKK'ya destek vermekle suçladı. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda konuşan Erdoğan, “Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak” dedi. Erdoğan, "NATO’ya terör örgütünün girmesine evet diyemeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan sözlerine Türkiye-Kolombiya görüşmesiyle başladı; "Türkiye Kolombiya arasında ne gibi ilişkiler olabilir neler yapabiliriz birinci derece bunları görüşeceğiz. Bunun dışında ikinci adım bölgesel konular olacaktır. Bu konuların içerisinde şuanda tabii dünyada bu bölgesel konuların başını çeken Rusya-Ukrayna meselesidir. Bunları görüşme imkanımız olacak. Bir diğer önemli konu da dünyada terörün farklı boyutları var bunlardan bir tanesi ve en önemlisi uyuşturucu kaçakçılığıdır. Bunları görüşme imkanımız olacak. Kolombiya devlet başkanının da buraya ziyareti uzun yılların ardından böyle bir görüşmeyi yapacağız. Onun için görüşmeden sonra da ikili olarak yapacağımız açıklama olacaktır" diye konuştu.

"YPG bir defa kesinlikle PKK'nın bir farklı doğurduğu terör örgütüdür"

Ardından terörle mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı, "Her şeyden önce terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok geniştir. Bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda hepinizin de bildiği gibi AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine, şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar, öbür tarafta YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz? Bunları en iyi bilen onlar değil biziz. YPG bir defa kesinlikle PKK'nın bir farklı doğurduğu terör örgütüdür. AB olduğu gibi dünyada da aynı şekilde, hatta ileri gidiyorum ABD bile bunlara görüşme konusunda fırsatlar tanıyor. Şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde, başta Almanya olmak üzere, İsveç, Finlandiya, Fransa hepsinde terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu? Yapıyor. Bu7 gösterilerle birlikte oralarda bunlar terör estiriyor. Ve bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi veriyor. Bunları kendilerine uluslararası toplantılarda sürekli anlattığımız gibi, ikili görüşmelerde de anlattık. Belgeler sunduk. Bütün bu video kayıtlarını da kendilerine göstermek suretiyle bunlar terör örgütüdür dedik" diye konuştu.

Batılı ülkelere tepki: Teröristleri hâlâ vermediler

Sözlerine, "Türkiye'de yıllar yılı bunlarla bu mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi, Kandili kendileri için merkez haline getirmeleri PKK ve YPG'nin bir terör estirmeleridir" diyerek devam eden Erdoğan, Batılı ülkelere tepki gösterdi:

"Ama ne yazık ki Batı bunları hâlâ gizliyor, örtüyor. Başta Almanya olmak üzere, İsveç'te Finlandiya'da her türlü yürüyüşleri yapıyorlar. Teröristleri bize hâlâ vermediler. Bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptık. Yarın İngiltere ve Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapacağız."

"Bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz"

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma talebi hakkında da konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptık yarın aynı şekilde İngiltere ve Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak. Bütün bu görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Ama açık ve net söylediğimiz nedir? Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre, lütfen NATO'nun terör hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de aynen düşünüyorum. Aynı şekilde Finlandiya için düşünüyorum. Ve şuanda AB üyesi ülkelerinin birçoğu bu terör örgütlerini kabullenmeyi kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyorlar. Kendi parlamentolarında bunlara yer veriyorlar. Silah mühimmat temini yapıyorlar. Bunları biz görüyoruz, bütün bunların mağduru da biz olduğumuza göre, bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz."