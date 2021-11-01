Erdoğan'dan COP26 açıklaması: Güvenlik taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) neden katılmadığını açıkladı. Roma'daki G20 Zirvesi sonrası uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "Güvenlik taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi" dedi.

Türkiye'nin zirve için talep ettiği güvenlik protokolü için "Bunlar uluslararası bütün ziyaretlerimizde bize ve diğer bütün liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlardı" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Bunu kabul edemezdik."

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da süreçle ilgilendiğini ve başta sorununun çözüldüğünü kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Fakat (İngiltere Başbakanı Johnson) son anda bize geri dönüp İskoçya tarafının zorluk çıkardığını söyledi. Taleplerimiz yerine getirilmeyince biz de Glasgow'a gitmekten vazgeçtik.

"Biz milletimizin itibarını korumakla mükellefiz. Hiçbir yerde ülkemizin saygınlığına, izzetine halel gelmesine müsaade etmeyiz. Daha adil bir dünyayı ancak eşitlikçi bir yaklaşımla kurabileceğimizi de böylece bir kez daha göstermiş olduk."

COP26 Türkiye standının açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı

BBC Türkçe'nin ulaştığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, COP26 Türkiye standının bugünkü açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığını söyledi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Bakan Kurum ise "Türkiye'ye sağlanan 3 milyar 157 milyon dolarlık finansmanla iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin bir şekilde yürüteceğiz. COP26 toplantısına ülkemizi en güçlü şekliyle temsil etmek üzere gelmiş bulunuyoruz. İlgili tüm bakanlıklarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün burada konferansları olacak" dedi.

'Biden'dan olumsuz yaklaşım görmedim'

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmeyle ilgili olarak ise "Biden'la F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim. İlişkileri ilgilendiren bu hassas konuyu neticelendirmeyi umuyoruz" dedi.

Biden'la görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katıldığını belirten Erdoğan, F-16'ların modernizasyonu ve F-35 tedarik edilmesi konusunu da gündeme getirdiğini, Biden'ın ise ortak bir karar verilse bile kararın Kongre sürecinden geçmesi gerektiğini hatırlattığını söyledi.

Erdoğan, "Ben de kendisine 'Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve bu konuda şu anda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum' dedim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta, Eylül ayında New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönüşü, Biden ile istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıklarına yönelik sözleri hatırlatıldı.

Erdoğan, "Şartlar atmosfere göre değişiyor. BM sırasında farklı beklentilerimiz vardı, o beklentiler olmadı" dedi ve ekledi:

"Bu görüşme için medya da '20 dakikalık bir görüşme olacak' diyordu. Bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Medyanın bizimle nasıl uğraştığını anlayın.

"Güvenlik, savunma, ticaret, terörle mücadele ve bölgesel konular başta olmak üzere aramızdaki bütün konularla ilgili ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldık, anlaştık. İnşallah bu konuları da ilgili arkadaşlarımız bizzat yürütecekler."

Erdoğan, Roma'daki G20 zirvesinde

'Suriye'ye gerektiği zaman operasyon yapılır, geri adım atılmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye operasyon yapılacağına dönük mesajlarıyla ilgili olarak ise "Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz" dedi.

Erdoğan, Biden'la YPG'ye Suriye'de verilen desteği de görüştüğünü, "beraber çalışma konusunda bir kez daha mutabakata vardıklarını" söyledi ancak bu konuda detay vermedi.

Macron'dan 'özel temsilci' önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesiyle ilgili de bazı bilgiler verdi.

Erdoğan, Fransa'nın Libya için uluslararası konferans düzenleme isteğinin olduğunu ancak bu konferansa "Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin katılması durumunda Türkiye'nin katılmayacağını" söyledi.

Macron'un "özel temsilci" önerisi getirdiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Macron, 'Bir çalışma yaptırsak bunun üzerinde, özel temsilciler belirlesek', dedi. Ben de 'Şartımız bu, bir defa bunlar olmayacak. Eğer Yunanistan buraya gelecekse özel temsilci falan da göndermeye gerek yok. Burada çok ısrarcı durumundaysanız özel temsilcileriniz kim, bunları da görelim ama burada Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi olacak olursa bunu zaten yapamayız' dedim. Birincisi bu. Şimdi o da isimler verecek, biz de isimler vereceğiz, arkadaşlar aralarında görüşme yapacaklar. Fakat tabii bu şartlarımız yerine gelmedikten sonra olmaz."

Erdoğan ayrıca hem Macron hem de Biden'a, Yunanistan'a verilen askeri destekle ilgili "duyulan rahatsızlığı" da aktardığını söyledi.