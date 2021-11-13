Erdoğan'dan CHP'ye: 2023’te iktidarı almak gibi bir imkanları olmayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesine yatırım yapmamaları için daha önce iş insanlarına seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak büyükelçilere gönderdiği mektubuna sert bir dille tepki gösterdi. "Devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez" diyen Erdoğan, "Bu ülkede dikili bir ağacı olmayan bu muhalefetin bir defa 2023’te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacaktır" ifadesini kullandı.

1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj töreninde konuşan Erdoğan, "Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir" bilgisini verdi.

"Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor" diyen Erdoğan, “Dünyanın tarihinin en ciddi lojistik krizlerinden birini yaşadığı böyle bir dönemde böyle bir projeyi hayata geçirmemiz önemlidir. Artık üç. Kıtadaki tüm kara, deniz, demir hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2022’nin en geç 18 Mart'ında hizmete açılacağını duyurdu.

"Bu ülkeye ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel örneği"

Sözlerinin devamında, "İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz" diyen Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul için büyükelçilere ve iş insanlarına yaptığı çağrıyı hatırlatarak, "Özellikle sevgili milletime, vatandaşlarıma sesleniyorum. İkide bir ana muhalefetin, muhalefetin, özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak, 'Sakın kanal İstanbul'a girmeyin, girenler paralarını alamazlar...' sevgili milletim devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili bir ağacı olmayan bu muhalefetin bir defa 2023’te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacaktır” dedi.

Erdoğan, muhalefetin yönetimindeki belediyeleri hedef aldı

Erdoğan, “Dolayısıyla dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koyarak, ‘Sakın ha buna girmeyin, girerseniz paranızı filan alamazsınız’ yaklaşımına girmeleri bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını ve bu ülkeye de ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir. Eğer bir şeyi görmek istiyorsak bunların başkanlığını elinde bulundurdukları belediyelerde ne yapıyorlar bunlara bakın. Su konusunda verdikleri sözleri, ucuz su, elektrikte verdikleri sözler. Hani birini tuttular? Hiçbir şey yok. Şimdi aynı şekilde inşası süren hızlı tren yolu hatlarımızı tamamlayarak ülkemize sınıf atlatıyoruz” diye konuştu.