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Erdoğan’dan bürokrasiden şikâyetçi olan AKP’li milletvekillerine: Biz engelleri yıka yıka geldik, gerekirse siz de yıkacaksınız

Vekiller, "bürokratlara ulaşmakta zorluk yaşadıkları" şikâyetinde bulundu

18 Mart 2022 07:49

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart’ta partisinin 50 milletvekiliyle kahvaltıda buluştu. 20 yıldır iktidarda olan AKP’nin milletvekilleri, toplantıda Erdoğan’a “bürokrasiden” yakındı. Toplantıya katılan vekiller, “seçim bölgelerinde birtakım sorunların çözülmesi için adım atmak istediklerinde bürokrasiye takıldıklarını” anlattı. Ancak edinilen bilgiye göre bu esnada Erdoğan’ın telefonu çaldı ve görüşmek üzere dışarı çıktı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, sonrasında Erdoğan milletvekillerine dönerek “Ne oldu, bürokrasiyle ilgili bir sorun mu var” sorusunu yöneltti. Bunun üzerine de vekiller yeniden “il ve ilçelerde vali, kaymakam gibi, daha üst düzeyde de bakan ve bakan yardımcıları gibi bürokratlara ulaşmakta zorluk yaşadıklarını” bir kez daha anlattı. Erdoğan’ın milletvekillerine, “Biz bürokrasideki engelleri yıka yıka geldik. Gerekirse siz de yıkacaksınız” yanıtını verdiği kaydedildi.

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