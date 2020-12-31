Erdoğan'dan Bakü'deki askerlere: Varlığınız ülkelerimiz arası ilişkiyi gösteren onur nişanesidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü’de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla Bakü'deki askerlere, "Varlığınız ülkelerimiz arası ilişkiyi gösteren onur nişanesidir" dedi. Erdoğan, "Ateşkesi ihlal edecek davranışlar içine girmeyin" diye de uyardı.

Ziyareti esnasında konuşan Bakan Akar, "Ortak Merkez’den ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan mehmetçiğe hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Bakü’de bulanan Mehmetçiğe hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum."