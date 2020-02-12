Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki: Kırmızı bültenle aranan teröristler misafir edildi, AİHM'in kararına aykırı bir tutum

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı için düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmada Avrupa Parlamentosu'nda PKK'nın Avrupa'daki liderleri olduğu belirtilen isimlerin katılım göstererek konuşmasına sert bir dille tepki gösterdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2009 yılında terör eylemlerini kınamadığı gerekçesiyle kapattığı Batasuna Partisi'ni hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığı için kimi siyasiler hakkında yürüttüğü hukuki sürecin doğruluğu bu kararla teyit edilmiş oldu. AP, AİHM'nin bu kararına açıkça aykırı bir tutum içindedir" dedi.

Söz konusu toplantıya HDP'li ve Saadet Partili milletvekillerinin de katılım gösterdiğini söyleyen Erdoğan tepkisini "maalesef" diyerek dile getirdi, "Şimdi biz bu milletvekilleri ve partilere karşı bir işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar" dedi.

Erdoğan Belçika'nın PKK kararına da bir kez daha tepki göstererek, "Bugün Türkiye'ye zarar verdiği için teröristlere kucak açanlar yarın aynı felaket başlarına çöreklendiğinde karşılarında dert anlatacak kimse bulamazlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan Avrupa Birliği ve üye ülkeleri, "Terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye" davet etti.

AB'nin yasam organı Avrupa Parlamentosu'nun "Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler" başlığıyla Brüksel'de 16'ıncı kez düzenlediği konferans PKK'nın Avrupa'daki liderleri olduğu belirtilen Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar katılmış; söz alarak konuşmuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dedeleri bu topraklardan arkalarına bakmadan kaçanlar bugün yeniden bizimle ilgili hayaller kurmaya başladı. Bu milletin daha 100 yıl önce ekmeksiz yaşanır vatansız yaşanmaz diyerek mücadele verdiğini unutanlar var. Ülkemizin maruz kaldığı her saldırı bir asır öncesindeki hesapların yeniden tedavüle sokulmasının ürünüdür. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiç biri de amacına ulaşamayacaktır. Bu sinsi faaliyetlerden biri de geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda yaşandı. Dünya genelinde kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler Avrupa Parlamentosu çatısı altında misafir edilip konuşturuldular. Maalesef bu etkinlikte HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri de yer almıştır. Şimdi biz bu milletvekilleri ve partilere karşı bir işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar.

Halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2009 yılında İspanya'nın başvurusu üzerine önemli bir karar imza atmıştı. Terör örgütüyle organik bağı olduğu terör eylemlerini kınamadığı gerekçesiyle Batasuna Partisi'nin kapatılması mahkeme tarafından doğru bulunmuştu. Bu karar terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayan, eylemlerini açıkça kınamayan partilerin demokrasilerde yerinin olmadığının en çarpıcı ifadesidir. Türkiye'nin terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığı için kimi siyasiler hakkında yürüttüğü hukuki sürecin doğruluğu bu kararla teyit edilmiş oldu. AP, AİHM'nin bu kararına açıkça aykırı bir tutum içindedir.

Geçen haftalarda Belçika yüksek mahkemesi PKK soruşturmalarıyla ilgili terör örgütlerini destekler mahiyette bir karar aldı. Bu Avrupa Birliğinin ve Avrupa ülkelerinin terör karşısındaki samimiyetsizliğinin, çarpık duruşunun birer tezahürüdür. Kendi yargı kararlarına uymayan bir Avrupa Birliği'nin ne güvenilirliği ne de itibarı kalır. Aynı şekilde bugün Türkiye'ye zarar verdiği için teröristlere kucak açanlar yarın aynı felaket başlarına çöreklendiğinde karşılarında dert anlatacak kimse bulamazlar. Buradan Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerini terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum."