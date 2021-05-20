Erdoğan'dan Akşener'e 250 bin liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal edici mahiyette ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.

Erdoğan'ın, Netanyahu'ya benzetilmesinin hakaret kastıyla yapıldığına dikkat çekilen dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun'un ilgili hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alındığında, Akşener'in, ifade özgürlüğünün sınırlarını ihlal ettiği vurgulandı. Akşener'in kullandığı ifadelerle, ifade özgürlüğü ile kişinin itibarının korunmasına dair değerler arasında gözetilmesi gereken adil dengenin hiçe sayıldığına işaret edilen dilekçede, 250 bin lira manevi tazminat talebinde bulunuldu.

İyi Parti lideri Akşener ile Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan arasında son günlerde yeni bir gerginlik yaşanmış; Akşener'in salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" olarak bahsetmişti.

Akşener ile Erdoğan arasında Netenyahu benzetmesi gerginliği nasıl başladı?

Salı günü partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Akşener, İsrail'de dördüncü kez tekrarlanan genel seçimin ardından yaşanan hükümet krizinden söz etti ve "Netanyahu'nun Erdoğan gibi rakipleri üzerinde baskı kurduğunu" savundu.

Akşener bu karşılaştırması için Netanyahu'ya "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" benzetmesini yaptı:

"Mart ayında, İsrail'de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail'in en uzun süreli başbakanı Netanyahu'nun yeni hükümet kurmasına imkân vermedi. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı."

Akşener’in grup toplantısının ardından iktidar kanadından pek çok isim tepki gösterdi.

TIKLAYIN - AKP'den Akşener'e 'Netanyahu' tepkisi

Beştepe'deki "Kütüphane Söyleşileri"nde bir grup gençle bir araya gelen Erdoğan da burada Akşener’e yanıt vererek, “Utanmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi; Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, “40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez” demişti.

Akşener ise Erdoğan'ın "zavallı" tepkisini Twitter'dan Erdoğan'ı da etiketleyerek cevaplamıştı Akşener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır."