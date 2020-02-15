Erdoğan'dan AKP üyelerine telefon sürprizi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir kısmında AKP'ye yeni olmuş üyelerden bazılarını arayarak sürpriz yaptı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, yeni üyelere, "Büyük AK Parti ailesine hoş geldiniz" diyerek, yeni üyelerin partiye katılmasından dolayı tebrik etti.

"Üye sayımız artıyor ailemiz büyüyor" sloganıyla yürütülen çalışmaların ileriki aylarda da 'aynı kararlılıkla devam edeceğine inandığını' dile getiren Erdoğan, siyasi partilerde üye çalışmalarının zor olduğunu, çok büyük emek ve azim istediğini de anlattı.

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