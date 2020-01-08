Erdoğan'dan AKP'li vekillere 'umre' tepkisi: Kim gidiyorsa artık bana sorsun, turistik yere çevirdiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplantılarına katıldı. Erdoğan, toplantıda AKP'li milletvekillerinin sık sık umreye gitmesini eleştirdi. Erdoğan, “Kim gidiyorsa artık bana sorsun. Hacca gitmek farz, ama umre canın sıkıldıkça gidilecek bir yer değil" dedi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan partisinin MKYK ve MYK toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Libya tezkeresi ile Kanal İstanbul projesinin çok iyi anlatılması ve işlenmesini isteyen Erdoğan, “Muhalefet partilerinin söylemlerinin doğru olmadığının teşkilata anlatılması” için genel başkan yardımcıları ve kurul üyelerini görevlendirdi. Erdoğan, Libya’ya ilk aşamada 35 asker gönderildiğini söyledi.

Toplantı sırasında umreden dönen kurul üyesi Mustafa Yel, hurma ve zemzem ikramında bulundu. “Allah kabul etsin” diyen Erdoğan’ın “Benim haberim yok” demesi üzerine Yel, “Gruptan izin almıştım” yanıtını verdi. Erdoğan’ın ise “Kim gidiyorsa artık bana sorsun. Hacca gitmek farz, ama umre canın sıkıldıkça gidilecek bir yer değil. Orası Antalya değil ki, turistik yere çevirdiniz” dediği öğrenildi.