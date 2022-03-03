Erdoğan'dan AKP'li vekillere: Fiyat artışı var ama devletin kaynakları milletin hizmetine sevk edildi, farklındalık oluşturmalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen AKP milletvekilleri ile istişare toplantısına yaklaşık 50 milletvekilinin yanı sıra bakanlar da katıldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Erdoğan’ın toplantıda 60 çeşit üründe desteklerin verildiğini, tarım başta olmak üzere birçok alandaki destekleri hatırlatarak, “Fiyat artışı var ama devletin kaynakları da milletin hizmetine sevk edildi. Ancak farkındalık oluşturma noktasında eksikliklerimiz var. Bunları milletimize anlatmamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Erdoğan’ın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili de “Gerekli tedbirleri alıyoruz, alacağız” dediği belirtildi.

Erdoğan’ın ayrıca vekillere 2023 seçimlerine odaklanın talimatı verdiği de belirtildi.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP'li vekillere: Ekonomi için yaptıklarımızı sahada yeterince satmıyoruz, anlatamıyoruz