Erdoğan'dan AKP'li vekillere ‘azar’: En az 3 çocuk diyorum, tek çocukta kalıyorsunuz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı düğünlerde genç çiftlere yaptığı “En az 3 çocuk” uyarısını bu kez milletvekilleri için yineledi.

Hürriyet'in haberine göre tek çocuklu milletvekillerine seslenen Erdoğan, “Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum” dedi. Erdoğan, tek çocuklu milletvekillerine bakarak, “Öyle değil mi?” diye espri yaptı.

Erdoğan, 20 Şubat 2018'de "Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 8.8'e kadar ulaşmıştır. 7 milyon yaşlı nüfusa ulaştığımız anlamına geliyor. Bu nedenle katıldığım tüm nikâh törenlerinde bu yüzden en az üç çocuk, mümkünde daha fazlasını öneriyorum. Mecburuz çünkü bu dinamik genç nüfus yapısını dengede tutalım," demişti.

Erdoğan, 2014'te ise konuyla ilgili "Beypazarı'ndan bir amcamın bana tavsiyesi var, diyor ki; bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah Kerim... (...) Bu ülkede yıllarca bir doğum kontrolü ihaneti yaptılar ve neslimizi kurutma yoluna gittiler. Neslin önemi, gücü ekonomide olduğu gibi manen de çok önemli. Ben sizlere inanıyorum ve aile cüzdanımız da kızımıza verelim." diye konuşmuştu.