Erdoğan İzmir'de: Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yerel yönetimin çalışmalarını eleştirerek, "Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz" dedi.

Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

“Pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım bekleyen insanların bulunduğunu biliyoruz. Biz ise dakikalar içinde arama - kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma faaliyetlerini başlatabiliyoruz. Yılı dolmadan da yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz.

İzmir’de de bu mekanizmayı işlettik. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık, hiç kimseyi aç bırakmadık, açıkta bırakmadık, çaresiz bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerinin acısını yaşayan vatandaşlarımızı iaşe peşinde ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya’da bir yıl gibi kısa bir sürede yıkılanların yerine daha iyisini inşa ettiysek İzmir’de de aynısını yaptık.

Bugün sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkânları depremzedelere teslim ediyoruz. Bizler AK Partiyiz, bizler söz veririz sözümüzü tutarız.

2+1 konutları 160, 180 bin lira, 3+1 konutları da 220 - 260 bin lira arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz.

İlk iki yılı ödemesiz, toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksitleri aylık 740 liradan; 3+1 konutların taksitleri 1020 liradan başlayacak. Kira bedelinden bile düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ, AFAD başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, yükleneci firmaları, herkesi tebrik ediyorum.

Depremin ardından yaraları sarmakla kalmadık, aynı zamanda İzmir’de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. Son 9 yıldır riskli bina olarak belirlediğimiz 20 bine yakın binayı yıkmış ver dönüşüm projelerini başlatmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini mümkün olduğu kadar rıza ve yerindelik esasına göre yürütüyoruz.

Afetlere hazırlık amacıyla TOKİ ve Emlak Konut vasıtasıyla şehrimizde bugüne kadar 30 bin 456 konutun inşasını başlattık ve önemli bir kısmını da tamamladık. 2023 projelerimiz arasında Bayraklı ve Bergama’ya iki millet bahçesi kazandırma sözümüz var, çalışmaları sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz 19 yılda İzmir’e sadece çevre ve şehircilik alanında toplam 23 milyar lira yatırım, teşvik ve destek sağladık. Halen 5 milyar liralık yatırımın inşası devam ediyor. Özellikle depreme hazırlık için gerçekten çok önemli adımlar atıyoruz. Türkiye son 120 yılda 80 bin insanını depremlerde kaybetmiş bir ülkedir. Her yıl 20-25 kere büyüklüğü 5’ten fazla deprem yaşıyoruz. Bu depremlerin büyük kısmı da eskiden beri bilinen fay hatlarının üzerinde gerçekleşiyor. Deprem öldürmez, bina öldürür gerçeğine uygun şekilde 81 ilimizin tamamında riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz.

Afetlere hazırlık kapsamında 81 ilimizde, il risk azaltma planlarını bitirdik. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yatırım değeri 110 milyar lirayı bulan 330 bin dönüşümün projesinin inşası devam ediyor. Planlı kentleşme ve konut üretim seferberliğiyle ülkemize kazandırdığımız 1 milyon 100 bin konut da deprem afetine karşı en önemli gücümüzdür.

Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.

İzmir'e son 19 yılda 85 milyar tutarında yatırım yaptık. İzmir'e 4 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 7 bin 100 kişi kapasiteli yükseköğrenim kursları açtık. Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı belirlediğimiz tesisin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sosyal yardımlarda İzmirli kardeşlerimize 8.5 milyar tutarında kaynak aktardık. 122 sağlık tesisi kazandırdık. İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu 952 km'ye ulaştırdık.

İstanbul - İzmir otoyollarını, Konak tünelini tamamlayarak trafiğe açtık. Dört adet içme suyu tesisimizin inşası devam ediyor. İzmir'in en önemli problemlerinden biri olan sellere karşı 100 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik.

Biz bugüne kada ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiyse yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir. Bu güzel manzaranın kimi kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum.

"Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz"

Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz. Altyapının yetersizliği yağan her yağmurda kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz. Acaba bu şehri turist gibi ziyaret eden ana muhalefet partisinin genel başkanı kendi belediye başkanına hangi derde derman olacak talimatı vermiştir. Belediyenin sorumluluğunda olan hususların suçunu hükümete atmak dışında herhangi bir cinlikleri var mı? İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Depremin ardında buraya geldiklerinde kendilerinden yardım isteyen vatandaşları devlet yapsın diye tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez. İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önüne geçecek yatırımları yapmak yerine felaketi seyredenler bu güzel şehri aydınlatamaz. "