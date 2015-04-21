Erdoğan: Cumhuriyeti kurarken en önde çocuklar vardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'ye gelen dünya çocuklarını AK Saray'da ağırladı. Çocukların ziyaretinin ardından açıklama yapan Erdoğan "çocuklara kıymayın efendiler" çağrısında bulundu. Erdoğan daha sonra bu çağrıyı çocuklarla birlikte tekrarladı.

"Cumhuriyeti kurarken en önde çocuklar vardı" ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasında egemenlik, barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Konuşmasında çocuklara seslenen Erdoğan 'Sizlerin ziyaretinin kalıcı bir dostluğun başlangıcı olmasını temenni ediyorum' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Dünyanın geleceği sizlersiniz. Ben sizlere inanıyorum. Meclisimizi kuran kadrolar çocuklarımızın geleceğini ve müreffeh yarınlarını düşünüyordu. Yarınlardaki hedeflerinizden vazgeçmeyin. Çölün ortasında dahi masmavi denizi hayal etmekten geri durmayın. Taş yığınları arasında dahi çiçekleri hayal edin.

- Sizin o tertemiz gözleriniz var ya. Sana bakıyorum. Size inanıyorum.

- Bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. 23 Nisan çocuk bayramınızı şimdiden kutluyorum.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 23 Nisan etkinliği için Türkiye'ye gelen çocuklarla "dünyada barış" şarkısını söyledi.