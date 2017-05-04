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BBC Türkçe

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü dışında kimse adıma konuşamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada son günlerde kendisi ve AKP üzerine yürütülen tartışmalara değindi ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü dışında kimsenin kendisi adına konuşamayacağını belirtti. Erdoğan, "Kim konuşuyorsa, onlar fitne üretiyor" dedi.

04 Mayıs 2017 23:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada son günlerde kendisi ve AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) üzerinden yürütülen tartışmalara değindi ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü dışında kimsenin kendisi adına konuşamayacağını belirtti.

Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada 'son günlerde şahsı ve partisi üzerinden malayani bir tartışma başlatıldığını' söyledi.

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"Benim adıma, sevgili gençler, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir, konuşamaz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim konuşuyorsa, onlar fitne üretiyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medyada sakın bu oyunlara gelmeyin. Çünkü biz 80 milyonun gönlünü kazanmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu başaracağız.

"Bugün bizimle yürümeyenler, yarın bizimle beraber yürüyebilirler. Öyle mi? Onları da kazanmaya çalışacağız. Kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik, hor, hakir görmedik".

Referandum sonrasında, hem sosyal medyada hem de AKP'ye yakın medya organlarında yapılan bazı yorumlar, hükümeti destekleyen kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Erdoğan'ın bu açıklamasıyla bu tartışmalara değindiği düşünülüyor.

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