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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsünü ilk kez kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt içi ziyaretini üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan otobüsle Gaziantep'e yaptı

07 Ekim 2014 18:11

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurtiçi gezisini Gaziantep'e yaptı. Erdoğan gezisi sırasında halka seslenirken, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsü kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel uçak "ANA" ile saat 12.45'de Gaziantep'e, eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Efkan Ala eşlik etti.

Erdoğan'ı Gaziantep Havalimanı'nda Vali Erdal Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP Gaziantep milletvekilleri ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, apronu çevreleyen tel örgünün etrafında toplanan vatandaşların slogan atması üzerine buraya gelip, vatandaşlarla tokalaşarak bayramlaştı. 

 

Cumhurbaşkanlığı otobüsünü ilk defa kullandı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'de Suriyeli sığınmacılara hitap ederken kullandığı cumhurbaşkanlığı otobüsü de dikkat çekti. Üzerinde cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüslerden iki tane olduğu ve 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde alındığı öğrenildi. Ancak Abdullah Gül'ün otobüsleri kullanmadığı, Erdoğan'ın Gaziantep gezisinde bu otobüslerden birini ilk kez kullanacağı belirtildi. 

 

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