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Politika

'Erdoğan cumhurbaşkanı, Gül başbakan olsun'

Mehmet Özhaseki, 'AK Parti’nin yerini dolduracak ne bir parti, ne de koalisyon ne yazık ki gözükmüyor' dedi

25 Ekim 2012 20:39

 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde, Cumhurbaşkanı Gül'ün de başbakan olması gerektiğini söyledi. 
 
Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin Kurban bayramı nedeniyle çıkarttığı ’Kayseri Bayram’ Gazetesine demeç veren Büyükşehir belediye Başkanı Mehmet Özhaseki , "Bence AK Parti ’nin kaderi Türkiye ’nin kaderidir. Eğer, AK parti bu süreçte doğru işler yaparsa bu Türkiye’nin kaderini de etkiler, Ak Parti’nin geleceği de etkiler. Ama tam aksi bir durum olursa AK Parti’nin yerini dolduracak ne bir parti, ne de koalisyon ne yazık ki gözükmüyor" değerlendirmesini yaptı. 
 
Türkiye’nin kaderinde en önemli rolleri oynamış Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın kesinlikle Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması ve ilk turda seçilmesi gerektiğini savunan Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ’ün de Başbakanlık koltuğuna oturmasını istedi. Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımız ’Ben cumhurbaşkanlığı yaptım. Gelip genel başkanlık, başbakanlık, bakanlık yapamam’ gibi fikre sahip olmasını doğru bulmadığını söyledi. 
 

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