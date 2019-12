Erdoğan: Cumhura ait olan hiçbir yer cumhura yasaklanamaz

T24 - AKP 16. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara Kızılcahamam'da bugün başladı. Konuşmasında CHP’nin Cumhuriyet Bayramı'nda Çankaya Köşkü'nde verilecek resepsiyonların ikiden bire inmesi ve türban tartışmasının gündeme getirmesine de değinen Erdoğan "Bu Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyetidir. Yani millettir. Sadece Cumhur'a ait olan hiç bir yer Cumhura yasaklanamaz bunu böyle bilelim. Biz Cumhuru istediğimiz yere sokarız, istemediğimiz yere sokmayız diye birşey yok. Bunu anlamalılar. Böyle bir yaklaşım insanlığa aykırıdır” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 16. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ‘nın açılış konuşmasını yapıyor:

İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur" der Mevlana. Yapacağın işi önce arkadaşlarında istişare et tavsiyesine uyuyor, yapacaklarımızı planlamak, kendi iç muhasebesi tutmak için bir aradayız. Ülkeye sevdalı bir kadroyuz. Bizi hedeflerimiz bir araya getirdi.

Ak Parti her zaman biz diyen bir kadrodur. İnsanı hor görenler, bidon kafalı diyenler bizim idealimizi anlayamazlar.

Millette lisan bağı kuramayanlar, Ak Parti'nin mücadelesini anlayamazlar. Bize farklı etiketler yapıştıranlar hep utandılar. Şımaracağımızı sandılar, ayaklarımızın yerden kesileceğini sandılar ama beyhude oldular.

Niyet okuyuculuğu yapanlar gizli gündem verenler her seferinde yanıldılar. Biz tüm renkleri, sesleri ve zılgıtlarıyla Türkiye'yiz. Susmanın ve susturulmanın acısını biliriz.



"Türkiye özgüvenine bizimle kavuştu"

Her türlü tehdide, provokasyona rağmen pes etmedik, boyun eğmedik, eyvallah demedik.

8 yıl önce emanetimizi aldığımız Türkiye'yi azimle bu noktaya getirdik.

Elbette bitmedi, bütün çözümler çözülmedi. Ama bu millet Türkiye'nin değişebileceğine inandı.

Türkiye özgüvenine bizimle kavuştu. Türkiye sorunların çözülebileceğine inandı.

Yurtdışında çalışan işçi arkadaşlarımızla görüştük. Onlar diyor ki; Artık başımız öne eğik değil, başımız dik dolaşıyoruz. Bu Ak Parti'nin eseridir.

8 yıl boyunca birliğiniz dayanışmanız için, siyasete seviye kazandırdığınız için, Türkiye'nin umudu olduğunuz için teşekkür ediyorum.



"Bu coğrafyaya sortımızı dönemeyiz"



Salı günü meclisteki toplantının ardından, STK'ların, gazetecilerin bulunduğu bir ekiple Pakistan'a gittik. Halk oylaması sürecinde Pakistan'a gidememiştik. Eşim ve kızım gitmişti.

Pakistan'daki sel felaketini kelimelere dökmek çok zor. Pakistan ölenlerin yaşayanlardan daha şanslı olduğu bir felaket yaşadı.

Osmanlı toprakları işgal altındayken bunun acısını hisseden ve yumruklarını sıkan milletti Pakistan. Biz bu kardeşliği unutamayız.

Bir millete olan borcumuzu ifade etmenin mutluluğunu orada yaşadık. Türk Kızılay'ın orada görmek, bayrağımızı orada görmek anlatılmaz bir mutluluktu.

Bizler bu coğrafyaya sırtımızı dönemeyiz.

1999'da Marmara'da deprem olduğunda Ankara bölgeye nasıl ulaştı biliyorsunuz. Bugün Tunceli'ye, Rize'ye, Bursa'ya her ilimize tüm imkanlarını kullanarak ulaşan bir Ankara ve Türkiye var.

Türkiye'nin batıdan uzaklaştığını söyleyenler, bizim politikamızı anlayamayacak kadar sığ olanlardır.

Bugün haksızlıklar karşısında sesimizi yükselttiğimizde bizi eksen kayması ile suçlayanlar yüklendiğimiz misyonu idrak edemeyenlerdir.

8 yılda Türkiye'nin ufkunu genişlettik, ezberleri bozduk.



"İsrail hükümeti özür dilemeli"



Türkiye'nin gücü, saygınlığı, barış çabaları tüm dünyada konuşuluyor. Artık gündemi belirlenen değil, gündemi belirleyen bir Türkiye var.

Ak Parti dünya siyasetinde bir marka olacağız demiştik. Ak Parti siyasi bir marka olmuştur.

Biz adalet istiyoruz. Biz fırsat eşitliği istiyoruz. Zulme maruz kalmış kadınlar, çocuklar için adalet istiyoruz. Masum siviller için adalet istiyoruz. Adalet adına Kabil diyoruz, İnsanlık adına Gazze diyoruz, Kudüs diyoruz. Gazze'nin Kudüs'ün çocukları için susmayacağız.

Kimse bizden susmamızı beklemesin. Dünya liderleri umursamıyor olabilir ama biz kafamızı yastığa koyduğumuzda düşüneceğiz.

Biz öldürülen çocuklar için, İsrail'in katlettiği Furkan Doğan için susmayacağız.

İsrail hükümeti denizde uyguladığı terör için özür dilemeli ve tazminat ödemeli, hatasını kabul etmelidir. Eğer bunu yapmazsa, barışın önünde engel olarak durmaya devam edecektir.

İsrail'in oyunları her geçen gün artarak devam ediyor.

Bu konuda tüm İslam dünyası hassasiyetini ortaya koymak zorundadır.



"Türkiye kazanacak"

Hak ve özgürlükler bir lütuf değildir. Türkiye'nin inşa edeceği huzur bölgeyi etkisini altına alacak ve dünyada yer alacaktır.

İran'ın nükleer çalışması Türkiye için önemlidir.

Kafkaslarda huzur, balkanlarda barış önemlidir. Bölge huzura kavuştukça Türkiye bundan kazançlı çıkacaktır.

Türkiye kazandıkça halk kazanacak.

Bölgesel olaylarda inisiyatifi almamızı, kimse eksen kayması olarak nitelendiremez.



"AB’den verdiği sözleri tutumasını istiyoruz"

Türkiye hiç bir ülkenin karşısında boynunu bükmez, sadaka istemiyoruz.

Türkiye'yi dışlayan hiçbir yaklaşım karşısında sessiz kalmayız.

AB'den bize verdiği sözleri tutmasını ve müzakereler için daha fazla oyalamamasını istiyoruz.

Cumhuriyet hepimiz için gurur tablosudur. Tarihinde dünyada güçlü olarak sergilemesinin başlanıcıdır.

Bugün Cumhuriyet'i yönetim olarak uygulayan birçok ülke var ama Türkiye farklı bir anlayış sergiliyor.

Bizim Cumhuriyetimiz kardeşlik üzerine inşa edilmiştir. Cumhuriyetimiz halkı bütün renkleriyle kucaklar.

Bu Cumhuriyet birilerinin değil, 73 milyon aziz milletimizin Cumhuriyet'idir

Bu Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyetidir. Yani millettir. Sadece Cumhur'a ait olan hiç bir yer Cumhura yasaklanamaz bunu böyle bilelim

Biz Cumhuru istediğimiz yere sokarız, istemediğimiz yere sokmayız diye birşey yok. Bunu anlamalılar.

Böyle bir yaklaşım insanlığa aykırıdır

Açık kızlar dışlanacak diyorlar. Geçin bunları. O dönemler geride kaldı.

Cumhuriyet, laiklik tehdit altında diyorlar. Eşitliğin olmadığı yerde laiklikten söz edilemez.

Laiklik inancından dolayı başını örten için bir güvencedir. Bunu başka yerlere çekmeyi.

Yasalar hukuka ters olamaz. Hukuk yasalara göre düzenlenemez. Yasa hukuka göre, haklara göre düzenlenir. Asıl olan hak ve hukuktur.

Bu halk oylamasında özellikle özgürlükleri ön plana çıkardık.

Bazı bayanlar ekranlarda kadın erkek eşitliği diyorlar. Bu eşitlik haklar konusunda eyvallah. Ama diğeri yaradılışa ters.

Siz önce kadınlar arasındaki eşitliği halledin. Siz daha bunu çözemediniz. Hani adalet. Bu düzelecek.

Kadınlar arasındaki eşitliği savunmayanlar nasıl adaletten bahsedebilir.

Başı örtülü olmayan hangi özgürlüklere sahipse benim ülkemde, başı örtülü olan da ona sahip olmalı.

Biz tüzüklere çarpışarak büyüdük, başkaları tüzüklerle çarpışmasın

73 milyona özgürlük diyoruz. Biz yasakların gölgesi altında yaşadık, başkası yaşasın istemiyoruz.

Bize yapılan ne kadar yanlışsa başkasına yapılan da yanlış. İşte onun için 73 milyona özgürlük diyoruz

Bu ülkede demokrasi adına özgürlükler adına yaşanan sıkıntıların farkındayız. Hukuk sürecindeki, yargı sürecindeki gecikmelerin farkındayız

Sorunları hukuk ve demokrasi içinde çözme mücadelesi içindeyiz

Çözüm için attığımız adımların muhalefet tarafından, bazı yazarlar tarafından nasıl engellenmeye çalıştığını gördük



HSYK

Kendi ahsi çıkarları için istifa edenlerin olduğu bir ülkede üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçiş elbette kolay olmayacak

Yüzde 58'in neden evet dediğini yüzde 42'nin neden hayır dediğini anlamaya çalışacağız. Belediye başkanı oldum otobüsleri ayıracak dediler. Kadın erkek ayıracaklar dedi. Gördünüz mü böyle bir şey. Tophane'de yaşanan olayı bize mal etmeye çalıştılar. bu zihniyet değişmez, aynı zihniyet

8 yıldır ülkeyi yönetiyoruz. Kimin tavuğuna kışt dedik. İstediğin gibi yaşıyorsun. Kime müdahale ettik, kimin düzenini değiştirdik

Ama muhalefet partileri küçük olsun benim olsun mantığıyla giderken, bir ileri düşünüyoruz

Biz bu ülkede 81 ilin partisiyiz, iktidarıyız.



Terör

Bu ülkede sabah namazına giderken öldüren bir terör örgütü var. Bu örgütle beraber siyaset yapanlar var. Sonra da barış için diyorlar. Hangi barışı savunuyorsunuz. Bu bu ülkenin gerçeğidir.

Bunların kitabında barış yok, barış bunların dilinde. Aslında böyle bir şey düşünmüyorlar. Medyaya sesleniyorum. Bu sorumluluk sadece bizde değil. Terör propagandası yaparak bu ülkeye fayda sağlayamazsınız. Bölücü terör örgütünün başlıklarını gazeteye atarsanız tarihe bunun hesabını veremezsiniz.

8 yıl önce hayal bile edilemeyenlerin gerçekleştiği bir Türkiye var artık.

Farklı dil ve lehçelerin öğretildiği bir Türkiye var. Bunları bu iktidar yaptı.

Benim ülkemde yaşayan kardeşlerim azınlık değil, bu ülkenin asli unsudur.



Bayrak meselesi



Bir de bayrak meselesi var. Olmaz be kardeşim. Bayrak meselesi diyorlar, hayır efendim olmaz, bu ülkenin tek bayrağı vardır. O da Ay Yıldızlı bayraktır.

Bayrağımızdaki yıldız şehitlerimizi temsil eder, tüm etnik kimlikler o hilal uğruna şehit olmuştur.

Ülkemizi bölme planı içinde olanların gayretidir bu.

Bayrak meselesi ülkemizi bölmek isteyenlerin arzusudur.

Ülkemizi bölme gayreti içinde olanlar, neyi arzı ettiler de alamadılar. Her yerdesiniz.

Okun yaydan fırladığı demokrasi yolunda hedefe giden bir Türkiye var

Hiçbir sorun çözümsüz değildir.

87 yaşındaki Cumhuriyet'imiz bugün her zamankinden güçlü, itibarlı geleceğe güvenle bakan bir Cumhuriyet'tir

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Bu mücadele hukuk ve hassasiyetler içinde devam edecektir. Bölge insanının bu sürece destek vermesini bekliyoruz.

Çok açık söylüyorum. Herhangi bir ayrımcılık yaptığımızı kim söylüyorsa ihanet içindedir.

Akan kanı ve gözyaşın bitirmede herkes üzerine düşen görevi yapmalı

Biz Kürtlerin temsilciyiz demekle olmayan. Hepsi bizim vatandaşımızdır, hepsinin hakkını korumakla yükümlüyüz.



Kılıçdaroğlu'na mesaj



CHP partimizin atılımını kabul edemiyor. Halk oylamasında CHP lideri başörtüsü gündem taşıdı, halledileceğini söyledi.

Ana muhalefet eğer samimiyseniz, dürüstseniz hemen talimatınız verin. MHP diyor ki biz de varız. BDP de katılırız diyor. Hep beraber bu işi halledelim. Ben bugün şu an talimatı verdim. Sizden de bekliyorum.



29 Ekim resepsiyonu

CHP Başkan vekili Resepsiyona katılmayacağını açıkladı. Başkan da daha zaman var dedi. Hani özgürlükten yanaydınız. Hani değişecektiniz. Ne oldu?

Başbakanlığımın 1. yılına kadar Çankaya Köşkü'ne başörtülüler çıkabiliyordu. Sonra birden kamusal alan ortaya çıktı. Kamusal alan kavramı nereden çıktı.

Bir genel başkanın bir gün için defalarca farklı açıklama yapması düşündürücüdür.

Demokrat gibi görünüp demokrasiden yan çizenlerin maskesi er ya da geç düşüyor.

Kılıçdaroğlu'nun üslubunu değiştirmesini öneririz. CHP Genel Başkanı tarzıyla, uslubuyla kendisine destek verenleri bile hayal kırıklığına uğratmıştır



Ya iktidar olmazlarsa

Türbanın çözümünü iktidara gelince açıklayacağız diyorlar, ya iktidara gelmezlerse.

8 yıldır iktidardayız

18 Kasım'da iktidarda 8. yılımızı doldurmuş olacağız. Adeta dipten devraldığımız Türkiye'yi bugünlere getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

8 yıl boyunca hayalleri gerçeğe dönüştürdük.

Küresel krizin etkileri dünyada etkisini sürdürürken, Türkiye son 3 dönemdir büyüyor.