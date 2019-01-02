Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda kimse kalkıp çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alınmasına ilişkin olarak "Cumhur İttifakı'nda kimse kalkıp çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır" dedi.

31 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili, "31 Mart akşamında rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın amacı seçim kazanmak değil ülkemizin istiklal ve istikbalini garanti altına almaktır" diye konuştu.

AKP teşkilat toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Belediyecilik aşktır. Halka hizmet, hakka hizmet etmektir diyerek biz yola çıktık."

- İktidara ters düşenlerin hizmet verme noktasında nerede olduklarını görüyoruz."

- Siyasette insanı kibir, guru yıkar. Millete tepeden bakmak yıkar.

- Kim millete tepeden bakarsa bilesiniz ki biz onlarla aynı yolda yürümeyiz.

- Aday olamayan ya da istediği yerden aday olamayan kardeşlerimizin nazlandığı haberlerini alıyorum, AK Partiliye bu yakışmaz.

- Cumhur İttifakı'nın amacı seçim kazanmak değil ülkemizin istiklal ve istikbalini garanti altına almaktır.

- 31 Mart akşamında rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum.

- Milletimizin huzuruna çıktığımızda, diğer partilerin aksine bizim anlatacak bir başarı hikayemiz var.