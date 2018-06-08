Erdoğan: Cumhur İttifakı'na fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na fitne ve fesat sokulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Biz Cumhur İttifakı'nı beraber koruyacağız. Bu Cumhur İttifakı'na halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Araya fitne, fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, " Pensilvanya'daki şarlatan ne diyorsa Kılıçdaroğlu ve Muharrem'de onu söylüyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemizi rahatsız eden ne varsa biz oradayız. Gerekirse Kandil'e de Sincar'a da gireceğiz" şeklinde konuştu.

Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Biz Cumhur İttifakı'nı beraber koruyacağız. Bu Cumhur İttifakı'na halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Araya fitne, fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz.

- Sözde milletin ittifakı diye yola çıkanlara 24 Haziran'da gereken cevabı vereceğiz.

- Başta yakın komşularımız olmak üzere hiçbir kardeşimizi zalimlere terk etmeyeceğiz. Bölgede barış tesis edilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

- Gerilimi değil dayanışmayı arttıracağız. Ben gönül diliyle konuşuyorum. 81 milyona "gelin helalleşelim" diyeceğiz.

- Hacıbektaş'ın, Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bayram Veli'nin muhabbet diliyle konuşmayı sürdüreceğiz. Kinin, nefretin boy vermesine müsade etmeyeceğiz.

- Kimse Türkiye'yi eskinin o krizli o kaoslu istikrarsız, güvensiz günlerine geri döndüremez. Bu ülkenin artık böyle günlere kaldıracak tek bir günü dahi yoktur. Buna rağmen muhalefet 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan'da milletin koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için kendilerince tezgah kuruyorlar. Biz bunları boşuna milli irade düşmanları demiyoruz.

- Hiçbir projeleri yok. Bu komunistler ne diyordu. "İstemezuk" Şimdi sözde İnce ne diyor, "dördüncüyü de ben yapacağım" diyor. Sen neyi yapacaksın. Sizin dikili ağacınız yok. Milletin derdine derman olacak tek bir önerileri yok.

- Dün akşam Kanal D'de beni izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi?

- Beyanname diye açıkladıkları karalama defterinde terör konusunda tek bir kelime yok. Bunlar Ankara'dan İstanbul'a sözde adalet yürüyüşü yapmadılar mı?

- Eyyy İnce ve diğerleri sizin hayatınızda böyle bir şey yok. Nasıl Üçüncü Havalimanı? Nasıl? Şu resme bakın, bana bakmayın oraya bakın. Şu kule dünyada bir numara ya.

- Pensilvanya'daki şarlatan ne diyorsa Kılıçdaroğlu ve Muharrem'de onu söylüyor. Ülkemizi rahatsız eden ne varsa biz oradayız. Gerekirse Kandil'e de Sincar'a da gireceğiz.

- 24 Haziran'da yıkım ittifakını sandığa gömüyor muyuz Nevşehir?

- Çiftçilere 1 katrilyon desteği biz verdik. 2002'de Nevşehir'de düzenli depolama tesisisi yokken bugün katı atıklar düzenli depolama tesisinde toplanıyor.