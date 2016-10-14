Erdoğan cuma namazını Davutoğlu ile birlikte kıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte saat 12.40 sıralarında Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla Konya'ya geldi. Erdoğan'ı, havalimanında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Kapu Camii'ne gelen Erdoğan, makam aracından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte indi. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler camiye girdikten sonra cuma namazı yaklaşık 30 dakikalık gecikmeyle başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Makam aracılığıyla havalimanından ayrılan Erdoğan, cuma namazını kılmak için Konya Valilik binası yakınındaki Kapı Camii'ne geldi. Saat 12.43 sıralarında öğle okunmasına rağmen, cuma namazı Cumhurbaşkanı Erdoğan geldikten sonra kılınmaya başlandı. Bu süreçte de vaaz verildi.

Sıkı güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte ziyareti nedeniyle 3 bin 500 polis memuru görev aldı. Son 24 saat içinde kent merkezi ve il girişlerinde şüpheli görülen araçlar durdurulup ayrıldı. Erdoğan'in geçiş güzergahlarında farklı noktalarda polis tarafından önlem alındı. Erdoğan'ın, Kapu Camii'ne geleceği caddenin sağ ve solu bariyerlerle çevrildi. Arama yapılarak caddeye alınan vatandaşlar bariyerlerin arkasında bekledildi. Erdoğan'ın programını takip edecek basın mensuplarının çantaları da bomba eğitimli köpekle arandı. Erdoğan'ın camiiye geleceği cadde de eğitimli köpekle sık sık bomba kontrolü yapıldı. Kapu Camii'ne gelen Erdoğan, makam aracından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte indi. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler camiye girdikten sonra cuma namazı yaklaşık 30 dakikalık gecikmeyle başladı.

Toplu ulaşım ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Valiliği ziyaret edip, aralarında şehir hastanesi, Alacabel tüneli ve büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri tarafından yapılan 42 tesisin açılışını ve 42 yatırımın temel atma töreni için Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka seslenecek.