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Politika

Erdoğan, cuma namazını cami dışında kıldı İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2011 17:22

-Erdoğan, cuma namazını cami dışında kıldı İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çekmeköy'deki Hazreti Ömer Camisi'nde kıldı.  Erdoğan, Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nden Şile'deki programına geçmek üzere ayrıldı. Başbakan Erdoğan, yol üzerinde Çekmeköy'deki Hazreti Ömer Camisi'nde durarak, cuma namazını caminin dışında kıldı.  Erdoğan'a, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti.  Vatandaşların sevgi gösterisiyle camiden ayrılan Erdoğan, vatandaşları el sallayarak selamladı. 

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