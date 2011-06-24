-ERDOĞAN: ''ÇÖZÜM BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ'' ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ortadoğu'ya barış ve istikrarın yeniden hakim olması ancak bölgesel sorunların temelinde yatan Filistin-İsrail itilafının adil ve kalıcı bir biçimde çözülmesiyle mümkündür. Başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulması, bu sorunun çözümünün temel şartıdır'' dedi. Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Yeni Bina'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Görüşmenin ardından Abbas ile ortak basın açıklaması yapan Erdoğan, ''Kardeş Filistin''in Devlet Başkan Abbas'ın ziyaretinden son derece mutlu olduğunu söyledi. Görüşmenin son derece kapsamlı olduğunu, öncelikle ikili ilişkilerin ele alındığını, gelecekte ilişkilerin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğinin görüşüldüğünü anlatan Erdoğan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın yaşadığı değişim ve dönüşümün de değerlendirildiğini belirtti. Uzun yıllardır istikrarsızlık ve gözyaşı coğrafyası halinde bulunan Ortadoğu'nun yeniden istikrar ve barış coğrafyası olmasını arzu ettiklerini, bu yönde çaba gösterdiklerini ve tüm taraflara bu telkinlerini ilettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ortadoğu'ya barış ve istikrarın yeniden hakim olması ancak bölgesel sorunların temelinde yatan Filistin-İsrail itilafının adil ve kalıcı bir biçimde çözülmesiyle mümkündür. Başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulması, bu sorunun çözümünün temel şartıdır. Türkiye, Filistin davasını kendi milli davası kabul etmiş ve daima Filistinli kardeşlerinin yanında olmuştur. Filistinli kardeşlerimize karşı tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuz bulunuyor. Bunun şuuruyla hareket ediyoruz. Türkiye geçmişte olduğu gibi, Filistin davasını tüm platformlarda savunmaya, Filistinli kardeşlerinin hak ettikleri özgür ve insanca yaşaması için elinden gelen desteği vermeye devam edecektir.'' -FİLİSTİN'İN BM ÜYELİĞİ- Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barış sürecinin canlandırılmasına yönelik çabalarının ve Filistin halkına verdikleri desteğin süreceğini ifade ettiğini belirtti. Filistin devletinin kurulması için Türkiye'nin desteğine güvenebileceklerini vurguladığını bildiren Erdoğan, ''Dünyanın neresinde olursa olsun şahsım, Dışişleri Bakanım, Dışişleri Bakanlık mensupları, tüm bakan arkadaşlarımız hep birlikte adeta bu işin seferberliğini ilan edebilecek konumda olduğumuzu da kendilerine ifade ettim. BM'ye üye olmalarındaki azim ve kararlılıklarını aynı kararlılıkla destekleyeceklerini ifade ettim'' dedi. Başbakan Erdoğan, 2009 yılında yürürlüğe konulan ve müstakbel Filistin devletinin kurumsal altyapısının oluşturulmasını öngören, Türkiye'nin de destek verdiği iki yıllık planın başarıyla uygulandığını vurgulayarak, bu konudaki takdirlerini Abbas'a ilettiğini belirtti.