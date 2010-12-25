Erdoğan: Çok sessiz bir şey duymuyorsunuz

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk elektrik motorlu seri üretim otomobilini test etti.

Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutu’nda Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu ve Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar’ı kabul etti.

Başbakan Erdoğan, kabulün ardından Resmi Konut’un bahçesine çıkarak Türkiye’nin ilk elektrik motorlu seri üretim otomobili Renault Fluence Z.E. hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra arabaya binerek Başbakanlık Resmi Konutundan ayrıldı ve konutun çevresindeki caddelerde test sürüşü yaptı. Erdoğan’a kısa turunda Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Tarık Tunalıoğlu eşlik etti.

Test sürüşünün ardından Başbakanlık Resmi Konutu’na tekrar gelen Erdoğan, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, araçla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Benim ilk söyleyeceğim şey, sessiz. Bir ses duymuyorsunuz. Biraz hızlandıkça hakikaten sadece lastiğin sesini duyar gibisiniz. Uzun bir parkurda sürmediğimiz için hız noktasında nasıl bir ses duyulur bilmiyorum ama şu andaki Başbakanlık Konutu çevresinde hiç ses duymadım. Motorun sesini zaten duymuyorsunuz. Siz de gördünüz. Kullanımı çok rahat. Tabii bir de yakıtının çok ucuz olması hasebiyle de bir farklılık arz ediyor. Hepsinden öte bir şey var. Biliyorsunuz özellikle artık bizler Kyoto Sözleşmesine imza koyan ülke olmamız hasebiyle hava kirliliği, vesaire ülkemizde bunlar çok önemli bir tehdit oluşturuyor. Doğal gazla hava kirliliğini büyük ölçüde kaldırdık ama tabii araçlarda kirliliği tam manasıyla kaldırabilmiş değiliz. Her ne kadar araçlar da modernize ediliyor, emisyon hacimleri mümkün olduğunca başarılı bir şekilde sürdürülüyor ama bu arabada artık bu tamamıyla yok oluyor. Böyle bir endişeye de yer kalmayacak. Tabii fiyatlar da şöyle vatandaşımızın, ticari olarak kullanacakların ceplerine uygun olarak ilan edilirse, açıklanırsa, ki 2011’in ortasında piyasaya süreceğiz diyorlar. o zaman inanıyorum ki ülkemiz bu noktada çok daha büyük bir fırsatı yakalayacaktır. Çünkü iç piyasada otomobil tüketimi yüksek olan bir ülkeyiz. İhracatta birinci derecede ihraç kalemimiz. Bunlar tabii bizleri gerçekten mutlu ediyor. Ben hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum. Bunlarla da ayrıca gururlanıyoruz."



"Araba sürmeyi gerçekten özlemiştik"

Erdoğan, "siz kişisel kullanımınız için alır mısınız bir tane?" sorusuna, "tabii hemen şey yaparlarsa, bitirdikleri, yani ilk aracı almak isterim" yanıtını verdi. Bunun üzerine Renault yöneticileri "memnuniyetle" dedi.

Başbakan Erdoğan, "dün de direksiyondaydınız. Sayın Cumhurbaşkanı da direksiyona geçti. Sayın Cumhurbaşkanı ’özlemişim" dedi. Siz de özlemiş misiniz trafiğe çıkmayı?" sorusu üzerine, "araba sürmeyi gerçekten özlemiştik. Bu özlemimizi gerçekten gidermiş olduk" dedi.

Erdoğan, "teşvik için özel bir de vergilendirme yapmanız mümkün mü?" sorusuna, "onları arkadaşlarımızın hepsi değerlendirecekler" yanıtını verdi.

Erdoğan, bir gazetecinin, "hız sevenler için pek uygun değil herhalde. Hız 135 kilometreye kadar çıkabiliyor" demesi üzerine, "biliyorsunuz zaten şu anda biz de yeni yaptığımız yasal düzenlemelerde bu hızları kestik. İyice düşürdük. Şu anda aklımda kaldığı kadarıyla azami 110. 110’un üzerine çıkılmaması lazım. Eğer hayatını sevenler varsa, önemseyen varsa, benimseyen varsa bu hızı artık yapmayacak. Ben de bu hızı seven birisiydim ama yanlış yaptığımızın farkını, sorumluluğu alınca çok daha iyi anladık" diye konuştu.



Ömer Dinçer'in değerlendirmesi

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de araç hakkında, "teknolojisinin modern teknoloji olması, yüksek teknoloji olması, çevreye katkısı yanında maliyeti de çok düşük. Tavsiye ediyorum size" dedi. Dinçer, elektrikli otomobilden alıp almayacağına ilişkin soruya, "denerim galiba" yanıtını verdi.

Aracın çevreye çok önemli katkısının olacağını vurgulayan Dinçer, bir gazetecinin "petrol şirketlerinin canını sıkacak gibi" demesi üzerine, "eğer bu teknoloji yaygınlaşırsa, bu aracın kullanımı yaygınlaşırsa Türkiye’yi yurt dışına bağımlılıktan da kurtarır" dedi.