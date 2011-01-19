-ERDOĞAN ÇOCUKLARA BADMİNTON TOPU DAĞITACAK ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Badminton Federasyonu tarafından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gezilerinde çocuklara dağıtması için 5 bin badminton raketi ve topu hazırlanarak Başbakanlığa gönderildi. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, çocukların Başbakan'dan raket beklediğini söyledi. Raket ve top dağıtımı konusunu, Başbakan Erdoğan'a, ''demokratik açılımı'' anlatmak için spor adamlarıyla biraraya geldiği Haziran ayındaki toplantıda ilettiğini belirten Özmekik, şöyle konuştu: ''5 bin raket ve badminton topunu 2 ay kadar önce Başbakanlığa gönderdik. Başbakanımızın bu malzemeleri ilkbaharda çocuklara dağıtacağını düşünüyorum. Özellikle Başbakanımızın badminton raketi hediye etmesi insanları bu spor dalına yönlendirmiş olacak. Başbakanımız da artık futbolun dışındaki amatör branşlara yatırım yapılması gerektiğini, olimpiyatlarda bu branşlardan madalya beklediğini, bu branşlarla ilgili beklentilerininin olduğunu söylüyor. Başbakanımızın çocuklara raket dağıtması badmintona ilgiyi artıracaktır. Kendisinin badminton sporuyla da anılmasını istiyoruz.'' Başbakana karşı sevgisinin bulunduğunu belirten Özmekik, ''Başbakanımızı çok sevdiğimiz için Çin'den getirdiğimiz sporculara kendisinin ve eşinin ismini vermiştik. Bu sevgiden kaynaklanıyor. Başbakanımız ve eşi Emine hanıma da badminton oynatmak istiyoruz'' dedi.