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Yaşam

Erdoğan Çocuk Mahkemesi'nde ifade verecek

Bursaspor-Tokatspor maçında Başbakan Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları tespit edilen çocukların yargılanmasına başlandı.

08 Mayıs 2009 03:00

Bursa'da, Bursaspor-Tokatspor Fortis Türkiye Kupası maçında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları tesbit edilen 25 taraftarın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, müşteki durumunda bulunan Başbakan Erdoğan'ın ifadesinin alınması için Ankara Nöbetçi Çocuk Mahkemesi'ne yazı gönderilmesi kararı aldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart yerel seçimleri öncesinde 22 Aralık 2008 tarihinde Bursa Şehreküstü Meydanı'nda bir miting yapmıştı. Mitingdeki konuşmasında şehir merkezinde kalan Atatürk Stadı'nın şehir dışına taşınmasını isteyen Başbakan Erdoğan, bazı taraftarların tepkisini çekmişti. Bir grup taraftar, 20 Ocak 2009 tarihinde Atatürk Stadı'nda oynanan Bursaspor-Tokatspor Fortis Türkiye Kupası maçında Başbakan Erdoğan aleyhine olumsuz tezahüratta bulunmuştu. Taraftarlar, "Cim cim dal dal, cimdal cimdal Tayyip Tayyip huu stadı kaldıranın?" şeklinde tezahürat yapmıştı.

Polis tarafından tesbit edilen 3'ü çocuk 25 taraftar için iki ayrı mahkemede "hakaret" davası açıldı. Bursa 1. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davada yaşları küçük T.T., S.İ. ve B.C.K.'nin ifadeleri alındı. Duruşmada taraftarlar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, müşteki konumundaki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesinin alınması için Ankara Nöbetçi Çocuk Mahkemesi'ne yazı gönderilmesine karar verdi.

Yaşları 18 olan diğer 22 taraftarın yargılanması ise Bursa 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.


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