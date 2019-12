-ERDOĞAN: ÇOCUK, HAYAT AĞACININ MEYVESİDİR İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çocukluğun masumiyet, saflık, temizlik, sevecenlik olduğunu belirterek, ''Çocuk, hayat ağacının bir meyvesidir. Yaşamın anlamıdır, neşesidir. Çocukların baktıkları yerden dünyaya bakmak, çocuk nazarıyla gelişmeleri izlemek bir eksiklik değil, bir zenginliktir'' diye konuştu. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi'nin kapanışında yaptığı konuşmada, üç gün boyunca çocuk haklarının en geniş manada değerlendirilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu, kongrenin gerçekleşmesini sağlayan özellikle aile ve çocuktan sorumlu Devlet Bakanlığına, İstanbul Üniversitesine, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, Çocuk Vakfına şükranları sunduğunu söyledi. Bugün çocuklara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı sıfatından ziyade çocuk olmuş, sonrasında çocuk sahibi olmuş bir baba, torun sahibi olmuş bir dede sıfatıyla hitap etmek istediğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Öncelikle belirtmeliyim ki bizim nazarımızda, çocukluk masumiyettir, saflıktır, temizliktir, sevecenliktir. Çocuk, hayat ağacının bir meyvesidir, yaşamın anlamıdır, neşesidir. Çocukların baktıkları yerden dünyaya bakmak, çocuk nazarıyla gelişmeleri izlemek bir eksiklik değil, bir zenginliktir. Hemen her çocuk, istediklerini yapmak konusunda zaman zaman büyükleri tarafından engellenir ve sınırlandırılır. Bir çok çocuğun 'cızz' ifadesini 'yapma, etme dokunma ve hayır' ifadelerini, çokça duyduklarını, zaman zaman da buna isyan ettiklerini biliyorum.'' Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında, kongrenin yapıldığı salonda bulunan iki ilköğretim öğrencisi, yüksek sesle bağırarak eğitim ve dershane sistemini protesto etti. Protestocu öğrenciler, güvenlik görevlilerince salonun dışına çıkarıldı. Konuşmasına devam eden Başbakan Erdoğan, büyüklerin çocukları engelleme ve sınırlandırma çabalarının, tamamen iyi niyetten, çocukları en iyi şekilde yetişmesi kaygısından kaynaklandığını belirterek, '' Çocukların büyüklerini, ebeveynlerini her konuda anlamalarını elbette beklemiyoruz. Bu tür toplantıları provake etme anlayışına sahip yetişme tarzlarını anlamak tabi ki mümkün değil'' dedi. Başbakanın bu konuşması salondaki diğer çocuklar ve yetişkinler tarafından alkışlandı. ''Anlamak ve anlayışla karşılamak tek taraflı değil, çift taraflı olmalıdır. İleride büyüdüğünüzde, sorumluluk yüklendiğinizde eminim sizler büyüklerinizi daha iyi anlayacaksınız'' diye konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bugün huzurunuza gecikmeli geldim ama bu gecikmeli gelişim keyfi değildir. Biliyorsunuz ki şu anda Ortadoğu'da, bölgemizde ciddi sıkıntılar var. Acaba bu bağırıp çağıran çocuklarımız, şu anda Libya'dan buraya gelmeyi bekleyen çocukların durumunu biliyor mu? Şu anda babaları Libya'da çalışıp, onları uçaklarına, gemilerine bindirmek suretiyle bir an önce ülkemize gelip de yavrularıyla buluşmalarını sağlamak için gece geç saatlere kadar, sabahları da kalkıp 'acaba gemilerimiz, uçaklarımız hareket etti mi?' Bunları adım adım takip etmenin ne demek olduğunu biliyor mu? Bunlara artık alıştık, maalesef toplumun içinde bu tür anlayışların sahipleri var, olacak da ama ben şunu bilmenizi istiyorum, bizler bu konularda samimiyiz. Ben bir baba olarak bu yavrularımızın yaptıklarını da hoşgörüyle karşılıyorum ve 'inşallah onlar da doğruyu anlayacaklardır' diyorum. Büyükleriniz olarak, anne-babalar olarak, siyasetçiler olarak her ne yapıyorsak, inanın sizler için yapıyoruz. Çünkü sizler geleceksiniz, geleceğimizsiniz. Sizler bizim umudumuz, ülkenin aydınlık umudusunuz. Yarın bu kürsüden, başbakan sıfatıyla çocuklara seslenen bugünün çocuklarından biri olacak, sizlerden biri olacak.''