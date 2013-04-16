'Çocuğu askerde olan muhtaç ailelere 250 lira aylık verilecek'

Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada çözüm sürecine ilişkin muhalefet partilerinin katılımına dair konuşarak, TBMM'de araştırma komisyonu kurulması için çalışmaların başladığını belirtti. CHP'nin verdiği önergeden desteğini çekmesini 'samimiyetsizlik' olarak yorumlayan Erdoğan, "Oyunu bozan mızıkçı çocuklar gibi 'Biz oynamayız' deyip kenara çekiliyorlar" dedi.

Tayyip Erdoğan, yakınını yitiren asker aileleri ile ilgili olarak, vazife ve harp malullerine sağlanan hakların kapsamını genişlettiklerini söyleyerek, istihdam konusunda yardımcı olunacağı ve elektrik su harcamalarının karşılanacağını belirtti. Erdoğan ayrıca, çocuğu askerde olan yoksul ailelere 250 kira aylık yardım yapılacağını aktardı.



'Mızıkçı çocuklar gibi'



Bu sürece muhalefet partilerinin katılması için samimi yaklaşım içinde olduklarını kaydeden Erdoğan "TBMM'de araştırma komisyonu kurulması için çalışma başlatıldı. Meclis'te çözüm süreciyle ilgili komisyon kurulması için bizden önce CHP'nin verdiği bir önerge var. Biz çözüm sürecini değerlendirme komisyonuyla ilgili bir adımımız oldu. CHP vekillerinin imzaları geri çekilmiş olsa da, bizzat CHP'nin verdiği önergedir. CHP bu konuda samimiyetsizliğini sergiledi. Kılıçdaroğlu, çark etme politikasını bu olayla yaşamaya da taşıdı. Oyunu bozan mızıkçı çocuklar gibi 'Biz oynamayız' deyip kenara çekiliyorlar. Ey CH, siz hani çözmek istiyordunuz. Ne oldu, niye vazgeçtiniz? CHP bunun izahını yapmak zorundadır. Allah CHP'yi bu zihin bulanıklığından kurtarsın diyorum" dedi.



Çocuğu askerde olana 250 lira yardım'



Vazife ve harp malullerine sağlanan hakların kapsamını genişlettiklerini ifade eden Erdoğan, "Terör mağduru sivil vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara bir istihdam hakkı getiriyoruz. Silah altındayken hayatını kaybeden ya da malul olanların yakınlarına bir istihdam hakkı getiriyoruz. Kapsamda olup da daha önce istihdam hakkı bulunmayanlara istihdam hakkı tanıyoruz. Şehit yakını ve gazilerin yakını olanlara su ve elektrik haklarından yararlanma imkanı geliyor. 1942 yılında çıkarılan kanunla oğlu askerde olan muhtaç ailelere yardım şartı getirildi. Ancak bu kanun işletilemedi. Kimi belediyeler bunu yaparken, kimi yapmadı. Yeni düzenlemeyle evladı askerde olan, kendisi de ihtiyaç sahibi olan ailelere çocuğu askerde olduğu süre boyunca ayda 250 lira ödemeye başlıyoruz" diye konuştu.