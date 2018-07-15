Erdoğan: Çipras'la sorunları düzeltmek için çaba göstereceğimize dair anlaştık

Çeviri: Melike Çapan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü. Erdoğan'ın, "Çipras'ın iyi niyetli girişimleri var" dediği kaydedildi.

Yunanistan'ın televizyon kanalı SKAI'da yer alan habere göre, Erdoğan, "Herkes 'FETÖ'cülerle savaşma kararlılığımızı biliyor. Sayın Çipras da bunu biliyor. Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin geri iadesi konusunda ısrarımızı açıkladım. Elbette kendisi de, sınırı geçtikleri için Edirne'de tutuklu bulunan iki asker meselesi üzerinde durdu. Bu sorunları düzeltmek için çaba göstereceğimize dair anlaştık" diye konuştu.

Masadaki bir diğer konu da Atina'da yapılan Fethiye Cami'ydi. Erdoğan, "Batı Trakya'da atamayla mütfü değil, seçimle müftü gelmesi konusunu hatırlattık. İnşallah seçimle mütfü olacak. Hayır demiyor, yeni sisteme geçeceğiz diyor, atama olayını kaldıracağız diyor. Yani bu konuda bir yeşil ışık yaktı diyelim ama, henüz iş bitti diyebilecek durumda değiliz" ifadesini kullandı.

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