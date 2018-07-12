Erdoğan, Çipras'la 1 saat 45 dakika görüştü, gündem: Sığınmacı anlaşması

NATO zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaçan askerle geçtiğimiz aylarda sığınma hakkı verilmesinin ardından gerilim yaşanan Yunanistan'ın Başbakanı Aleksis Çipras'la bir araya geldi. 1 saat 45 dakika süren görüşmede Avrupa'nın göç sorununu ve AB ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasının ele alındığı belirtildi.

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere sığınma verilmesiyle Ankara-Atina geriliminin tavan yaptığı dönemde iki ülkenin liderleri NATO zirvesinde biraraya geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, 24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye'de sistemin değişmesinin ardından NATO zirvesine katılan ve birçok Batılı liderle görüşen AKParti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la da biraraya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO zirvesinin 2'nci gününde gerçekleşen görüşmenin 1 saat 45 dakika sürmesi dikkat çekti.

Erdoğan ile Çipras zirvenin liderler için ayrılan bölümünde basına kapalı şekilde görüştü.

Erdoğan ile Avrupa'nın göç sorununu ve AB ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasını ele aldıklarını söyleyen Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile ilişkilerde 'henüz kullanılmamış bir potansiyel' olduğunu dile getirdi.