Erdoğan çiftinden AKP'ye 40 bin YTL bağış



Anayasa Mahkemesi’nin, AKP’ye verilen Hazine yardımının yarısının kesilmesi kararı nedeniyle 22.8 milyon YTL’lik paranın bağış kampanyasıyla toplanmasının tartışıldığı Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) ilk bağış 20 bin YTL ile Başbakan Tayyip Erdoğan’dan geldi. Eşi için de 20 bin YTL bağış yapan Erdoğan, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli’ye “Makbuzumu getir” dedi.



20 bin YTL bağışlanabiliyor

Gedikli, toplantıda mahkemenin gerekçeli kararının yayınlamasından sonra cezanın ödenmesinin gündeme gelebileceğini ya da gelecek yıldaki yardımdan kesilebileceğini söyledi.

Erdoğan’ın talimatı çerçevesinde bağış kampanyası ile ilgili araştırma yapan Gedikli, üyelere bu konu hakkında da bilgi verirken bir kişinin siyasi partilere 20 bin YTL bağış yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan’ın 20 şer bin YTL bağış yapacağını belirtti. Erdoğan, yolsuzluklarla mücadeledeki hassasiyetini vurgulamak amacıyla Gedikli’ye “Bülent Bey makbuzumu getir” dedi.

Gedikli de “Getiriyorum” yanıtını verdi. Bunun üzerine diğer MYK üyeleri de bağış yapmak istediklerini söyledi. Erdoğan, “Bu konuyu Bülent Bey’le sonra halledersiniz” diye konuştu. AKP yönetiminin, nasıl bir kampanya yapacağını araştıracağı ve paranın 2009 yardımından kesilemeyeceğinin netleşmesi halinde kampanyayı başlatabileceği belirtildi.







