-ERDOĞAN: CHP'NİN ESKİ GENEL BAŞKANI TEKNİK TAKİPLERE FALAN TAKILIYOR KONYA (A.A) - 28.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''CHP'nin eski genel başkanı teknik takiplere falan takılıyor. Telefon muhabbetleri filan oluyor bazılarının. Bu telefon muhabbetleri HSYK'nın üst kademelerine falan da yansıyor. 'İşte bir atama vardı da bununla ilgili bir söyleşi yaptık' filan falan. Bu ne muhabbet, bu ne muhabbet'' dedi. Başbakan Erdoğan, Partisince Konya Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın anasaya değişiklik paketini, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yapısı ile ilgili maddelerin çekilmesi halinde destekleyeceklerini açıkladığını söyledi. Anayasa değişiklik paketi TBMM'den geçtikten sonra CHP'nin bunu Anayasa Mahkemesine götürdüğünü hatırlatan Erdoğan, ''Peki Anayasa Mahkemesi ne yaptı, ufak tefek bazı redaksiyonlar yaptı. Redakte ettikten sonra tamam dedi. Şimdi bunu götürebilirsiniz. Redakte edilmiş haliyle bunu biz milletimizin önüne getirdik mi? Peki ey CHP şimdi ne oluyor sana. Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi redakte etti. Hani senin hukuka saygın vardı? Zaten diğerlerine 'evet' diyordun. Diğerini de redakte etti gönderdi. Şimdi niye 'evet' demiyorsun? bunların özüyle sözü ayrı. Bunlar akşam başka sabah başka'' diye konuştu. Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki (HSYK) değişiklikler hakkında da bilgi veren Başbakan Erdoğan, HSYK'ya 10 üyenin ilk derece mahkemelerindeki savcı ve hakimlerden seçilmesini HSYK'nın üst yönetiminin istemediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''HSYK'nın üst takımındakiler 'istemezuk' diyorlar. Çünkü bunlar 'istemezuk'çudur. Geçmişleri de hep böyle. Alttakilerin yanlarına gelmesini istemiyorlar. Çünkü oraya gelmek kolay değil. 15-20 yıllık hakim savcı olacaksın. Ya onları biz mi atadık? 7.5 yıllık iktidarız biz. Mülakat yapalım dedik. dediniz ki 'Kamera, kamera.' Bizden öncekiler kamerayla mı yaptı bunları? CHP'nin eski adalet bakanları Seyfi Oktay ve Mehmet Moğultay atadıkları 3 bin kişiyi kamerayla mülakat yaparak mı atadılar? Şimdi gelip bizi itham ediyorlar. CHP'nin şimdiki genel başkanıyla el ele kol kola dolaşıyorlar. CHP'nin eski genel başkan teknik takiplere falan takılıyor. Telefon muhabbetleri filan oluyor bazılarının... Bu telefon muhabbetleri HSYK'nın üst kademelerine falan da yansıyor biliyorsunuz. 'İşte bir atama vardı da bununla ilgili bir söyleşi yaptık' filan falan. Bu ne muhabbet, bu ne muhabbet? İşte bu devran değişiyor. Bu anayasa paketiyle şimdi bunlar değişiyor. Bu onları rahatsız ediyor.'' Mitinge katılan vatandaşlara ''Büyük Türkiye'ye evet mi'', ''Güçlü Türkiye'ye evet mi'', ''Bölgesinde, dünyada saygın bir Türkiye'ye evet mi'', ''Demokrasi mücadelemizde, özgürlükler mücadelesinde, haklar hukuk mücadelemizde Konya arkamızda mı'', ''Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçmeye evet mi'', ''devleti millete hizmetkar yapıyoruz buna evet mi'' diye soran Erdoğan, ''evet'' yanıtı aldı. Başbakan Erdoğan, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Romanı, Arnavutluk, Boşnağı, Romanı ile Türkiye'deki tüm insanları yaradandan ötürü sevdiğini söyledi. Anayasa değişikliğinin, ''AK Parti'nin anayasa paketi'', halk oylamasının da asla bir ''güven oylaması'' olmadığını vurgulayan Erdoğan, ''Onu 2011'de yapacağız. Ancak hedef saptırıyorlar, bunu bir güven oylaması gibi göstermek istiyorlar. Gelin bu paketi konuşalım diyoruz. Başka şeyler konuşuyorlar, doğru da konuşmuyorlar. Çünkü söyleyecekleri bir şey yok. Bu bir millet projesi. İki seçenek var ya darbe Anayasası diyeceğiz ya milletin anayasası diyeceğiz'' dedi. -''DARBE ANAYASASINDA TOPLANDILAR. GÜLE GÜLE KULLANSINLAR''- CHP, MHP, BDP, Türkiye Komünist Partisi, İşçi Partisi, YARSAV ve ''malum medyanın'' hayırcı cepheyi oluşturduğunu belirten Erdoğan, başörtülü kızların üniversitede okumasını sağlayacak kanun değişikliğinin TBMM'den geçtiği günün ertesinde ''malum medyanın'' en çok satan gazetesinin ''411 el kaosa kalktı'' diye manşet attığını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hani siz inanç özgürlüğünden, inanç özgürlüğünden yanaydınız. Ama bunlar maalesef bu ülkeyi ayrıma tabii tutanlardır, beyaz Türkler, zenci Türkler diye. Bunlar benim milletime 'göbeğini kaşıyanlar' diyecek kadar sefil. Bunları köşelerinde yazdıranlar, benim vatandaşıma 'bidon kafalı' diyecek kadar ileri giden zihniyettir. Şimdi hepsi hayır cephesinde toplandılar, bir araya geldiler. 13 Eylül'de bu cepheyi tüm 73 milyon olarak özgürlükler haritasıyla, barış haritasıyla, ileri demokrasi özlemiyle gelin yeniden şekillendirelim. ben anayasa paketini konuşuyorum. Neler yaptık, neler ettik bunlara girmiyorum. Onların zaten bu ülkede dikili ağaçları yok. Şimdi darbe anayasasını savunuyorlar. Darbe anayasasında toplandılar. Güle güle kullansınlar. Ama biz milletin anayasasıyla aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Çünkü Türkiye artık 27 Mayıs, 12 Eylül anayasalarıyla geleceğe yürüyemez. Biz bunu aşıyoruz. Artık Türkiye 1940'ların anlayışıyla yoluna devam edemez. Onun için biz bu değişikliklerin adımı attık. 1960 darbesinin izini silmek için bu adımı attık. 12 Eylül darbesinin izini silmek için bu adımı attık. Bizim attığımız adımda bu var. İşte bunu hazmedemeyenler şimdi iftira yalan kampanyalarıyla bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Ancak başaramayacaklar. Oluşturdukları 'hayır' cephesi, o statükocular, inşallah 13 Eylül'de yeni dönemi görecekler. Yeni dönem farklı olacak yargıya her zaman kendi arka bahçesi olarak bakanlar, yargının kendilerinin arka bahçesi olmadığını benim milletimin ön bahçesi olduğunu görecekler.'' Anayasa değişikliğinin yeterli olmadığını dile getiren Erdoğan, çok daha geniş tabanlı bir anayasanın anahtarının bu anayasa değişikliği olduğunu söyledi. -''BİZE MAALESEF HEP YALAN SÖYLEYEN TARİHİ ANLATTILAR''- Konya'da yaptıkları yatırımları da anlatan Başbakan Erdoğan, Konya Ovası Projesi ile ovanın kuruyan dudaklarını sulayacaklarını ve dünyanın en bereketli toprakları haline getireceklerini ifade etti. Hızlı trenin olağanüstü bir durum olmaması halinde yıl sonunda test sürüşlerine başlayacağını bildiren Erdoğan, hızlı tren ile Konya'dan Ankara'ya 1.5 saatte ulaşmanın mümkün olacağını söyledi. Erdoğan ''Türkiye'yi demir ağlarla biz örüyoruz bu bize nasip oluyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, 17 Aralık'ta Şeb-i Arus törenleriyle Mavi Tüneli tamamlayacaklarını kaydederek, 117 yıllık rüyanın böylece gerçeğe dönüşeceğini kaydetti. Kentteki vakıf eserlerini onardıklarını anlatan Erdoğan, ''CHP iktidarı zamanında buradaki medrese, cami, buralar ahır olarak bile kullanıldı. Atatürk'ün İsmet İnönü'ye yazılı talimatı var 'burayı hallet' diye. Onlar halledemedi, ama biz hallettik. Onu da biz restore ettik. Geçmişte ne vardı bugün ne var bunları bilelim. Yeni kuşaklar da bunları bilsin. Ben de bilmiyordum. Önüme şimdi belgeler geldikçe görüyorum ve öğreniyorum. Tarih ne demek tarih? Tarihi olmayanın geleceği de olmaz. Niye inkar ediyoruz? Güçlü tarihimizi öğrenelim, geleceğe de güçlü yürüyelim. Ama bize maalesef hep yalan söyleyen tarihi anlattılar. Biz şimdi doğrusunu öğreniyoruz.'' Rize'deki heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, pazartesi günü Rize'ye gideceğini söyledi. Pakistandaki sel felaketi için açılan yardım kampanyalarında toplanan bağışlar hakkında da bilgi veren Erdoğan, Konyalılardan kampanyaya destek olmalarını istedi. Başbakanlık'ın hebasında 27 trilyon, Diyanet'in hesabında ise 30 trilyon toplandığını kaydeden Erdoğan, kampanya kapsamında Pakistan'da kalıcı mahalleler oluşturmayı planladıklarını anlattı.