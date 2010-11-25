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ERDOĞAN, CHP'Lİ ALTAY'DAN MANEVİ TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A)

25 Kasım 2010 13:24

-ERDOĞAN, CHP'Lİ ALTAY'DAN MANEVİ TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir demecinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu 2 yata atfen ''Başbakan ve yakınlarının tatillerinde kullanılmak için mi bu yatlara el konuldu?'' diyen CHP Sinop Milletvekili Engin Altay'dan 4 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Başbakan Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Altay'ın avukatı Fırat Mengü katıldı. Yargıç Ahmet Metin Tözün, avukatların son beyanlarını dinledikten sonra davayı kısmen kabul ederek, Altay'ın Erdoğan'a 4 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Altay, bir internet sitesine 7 Temmuz 2010'da verdiği demeçte, ''Bu yönde duyumum var. TMSF'nin el koyduğu yatlar niye satılmıyor? Başbakan ve yakınlarının tatillerinde kullanılmak için mi bu yatlara el konuldu? Bu yatlarda tatil yapması da yetim hakkı yemesidir. Kendi beyanına göre önemli serveti var. Zaman geçirmeden gitsin kendine bir yat alsın'' ifadelerini kullanmıştı. Başbakan Erdoğan, bu sözlerle kişilik haklarına tecavüz kastıyla gerçek dışı ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle Altay aleyhine 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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