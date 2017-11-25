Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye sorununa dair bir çözüm bulunması amacıyla Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldiği zirveye ilişkin olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi. Erdoğan, "CHP, Soçi Zirvesi'ni düşen bir sandalyeye sığdırmayı başardı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak "Bursa'yı,Balıkesir'i, Antalya'yı, Mersin'i, Adana'yı alacağız" ifadesine de tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Eksiğimizi söyleyecek muhalefet olmayınca iş başa düşüyor. İşimiz kolaylaşmıyor, zorlaşıyor. Sevgili Kılıçdaroğlu, işte Balıkesir. Haydi gel de al. Yenilenme hareketimizi baltalamaya çalışmalarını gülerek karşılıyoruz."

Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası, aralarında Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un da bulunduğu bazı belediye başkanları istifa etmişti. Uğur, istifa açıklamasında "Yolsuzluğunuz yok, FETÖ bağlantınız yok fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, hatta tehdide varan müdahaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır" ifadesine de yer vermişti.

Salonda atılan "İşte ordu, işte komutan" sloganlarına Erdoğan'ın karşılığı "Maşallah" oldu. Salondan daha sonra tekbir sesleri yükseldi.

"Kadrolarımızı yenilerken vefayı elden bırakmayacağız"

AKP Balıkesir İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu ülkenin her bir şehirene hizmet götürmek için ter döktük. Bu süre içinde 81 vilayetimizin tamamını birçok yatırım ve eserlerle donattık. Sağlıkta birçok gelişmiş ülkede dahi olmayan hizmet sunuyoruz. Yabancı hastalar şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor. Eskiden tam aksineydi.

Bir dönem ülkemiz ithal silahların, ithal fikirlerin cenneti olmuştu. Bu ülke sadece devlete borç vererek palazlanan faiz lobisinin oyuncağı haline gelmişti. Biz ülkemize, aziz milletimize yakışmayan tabloyu 15 yılda değiştirdik.

Kendi siyasi ikbalimiz tehlikeye girmesin diye milletimize yapılan haksızlıkları sineye çekemeyiz. Biri ülkemize karşı hadsizlik yapıyorsa onun cüssesine, kimliğine bakmadan tepkimizi koyarız. Ne şahsımıza ne cumhuriyetimizin kurucusan ne de bu ülkenin bir değerine dil uzatılmasına izin vermeyiz. Ne de aziz milletimizin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz.

Anamuhalefet konusunda bir ilerleme kaydedemedik. Müzelik bir anamuhalefetimiz var. Hala milli meselelerde dahi kişisel hırslarının esiri olan bir anamuhalefete sahibiz.

Bu ülkenin her bir şehirene hizmet götürmek için ter döktük. Bu süre içinde 81 vilayetimizin tamamını birçok yatırım ve eserlerle donattık. Sağlıkta birçok gelişmiş ülkede dahi olmayan hizmet sunuyoruz. Yabancı hastalar şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor. Eskiden tam aksineydi.

Bir dönem ülkemiz ithal silahların, ithal fikirlerin cenneti olmuştu. Bu ülke sadece devlete borç vererek palazlanan faiz lobisinin oyuncağı haline gelmişti. Biz ülkemize, aziz milletimize yakışmayan tabloyu 15 yılda değiştirdik.

Kendi siyasi ikbalimiz tehlikeye girmesin diye milletimize yapılan haksızlıkları sineye çekemeyiz. Biri ülkemize karşı hadsizlik yapıyorsa onun cüssesine, kimliğine bakmadan tepkimizi koyarız. Ne şahsımıza ne cumhuriyetimizin kurucusan ne de bu ülkenin bir değerine dil uzatılmasına izin vermeyiz. Ne de aziz milletimizin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz.

Anamuhalefet konusunda bir ilerleme kaydedemedik. Müzelik bir anamuhalefetimiz var. Hala milli meselelerde dahi kişisel hırslarının esiri olan bir anamuhalefete sahibiz.

Soçi'de çok önemli bir toplantı yaptık. Başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleleri görüştük. 7 yıldır devam eden, yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine, 12 milyon Suriyeli'nin evini terk etmesine neden olan bu krize nasıl bir kriz bulabileceğimizi müzakere ettik. Beklentiyi boşa çıkarmadık. İnsani dramı sonlandırmaya yönelik kritik kararlar aldık. Bu kararların olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız. 15 günde bir, ayda bir bir araya gelmelerimiz de devam edecek. Bizim anamuhalefet ne gördü? Sandalye gördü... Tarihi Soçi Zirvesi'nde CHP'yi ilgilendiren tek şey kaza ile düşen sandalye oldu. Düşen sandalye teorisi kazandıracak diye bekledik ama olmadı. Anamuhalefet partisi değil sanki komedi sahnesi. Göz nereye bakarsa gönül oraya bakar. Gönül nereye akarsa ayak oraya koşar.

Anamuhalefetin başındaki kıfayetsiz şahsın şahsım ve ailemle ilgili iftiralarına yarın cevap vereceğim için şimdi o konulara girmiyorum. Muhalefetin bu acınası hali bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Bilakis daha da zorlaştırıyor. Güçlü demokrasinin en önemli şartlarından biri de nitelikli bir anamuhalefe sahip çıkmaktır.

Ortada eksiğimizi söyleyecek, doğrularımızı takdir edecek, önümüzü açacak bir anamuhalefet olmayınca yine iş başa düşüyor. İstişare toplantılarımızda, milletimizle yaptığımız görüşmelerde her fırsatta kendimizi sigaya çekiyoruz.

AK Parti, kişisel hesapların partisi değildir. AK Parti iç çatışmalarla enerjisini tükten bir parti değildir. AK Parti dava partisidir. Bizim kavgamız biribirimizle değil, vesayet odaklarıyladır, terör örgütleriyledir, faiz lobileriyledir.