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Erdoğan: CHP, MHP, Pensilvanya, Ermeni lobisi ve Kandil HDP'yi destekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da konuştu

04 Haziran 2015 23:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da bir miting düzenleyerek halka hitap etti. AKP'nin iktidarı devraldığı dönemde, bir önceki hükümetin 23,5 milyar dolarlık borç bıraktığını söyleyen Erdoğan, "Bu borcu kim ödedi tabii ki biz ödedik" dedi.

7 Haziran'daki genel seçimlerle ilgili de konuşan Erdoğan, "Kendi durumlarından o kadar ümitsizler ki hep birlikte bölücü örgütün güdümündeki parti için çalışıyorlar. CHP, MHP, Pensilvanya, Ermeni lobisi destekliyor. Kandil zaten komuta merkezi durumunda, emirler oradan geliyor. Tüm bunlar kimi destekliyor  6, 7, 8 Ekim olaylarında milleti sokağa döküp, 50 kişinin ölümüne yol açan partiyi destekliyor" ifadelerini kullandı.

-Pazar'ı unutmuyoruz. Bizim yolculuğumuz Pazar'a kadar değil mezara kadar mezara kadar. Onun için en yüksek oranda katılım ile demokratik hakkınızı en yüksek oranda kullanmalısınız. Herkese sesleniyorum tercihini kimden yana kullanacaksa kullansın ama bu oranlar yüzde 100'e doğru yürüsün.

-Koalisyon hükümeti 23.5 milyar dolar borçla bize hükümeti devretti. Bu borcu kim ödedi tabii ki biz ödedik. Daha sonra IMF bizden borç istedi. Biz yeni Türkiye diyerek yola çıktık. Kardeşlerim unutmayın borç alan emir de alır. Türkiye'yi hükümet değil, meclis değil IMF yönetiyordu. Davos'a gidişim de van minut dediğimiz Davos vardı ya. IMF'nin başkanına dedim ki bak siz bize kredi açtıysanız biz size bu borcu ödeyeceğiz ama siz Türkiye'yi yönetmeyi düşünüyorsanız buna izin vermeyiz dedim. Adam renkten renge girmeye başladı. Ülkeyi yönetmeye gelince kusura bakmayın bu ülkeyi ben yönetiyorum dedim. Gidiş o gidiş borçlar da bitti.

-Biz her zaman ne aldatan olacağız ne de aldanan olacağız dedik. Olmayan şey dağıtılmaz önce kazanacaksınız. Bunlar sadece dağıtma sözü veriyor. İstanbul'da 3. havalimanı yapılıyor. 12 milyar Euro maliyetle yapılıyor. 25 yıllık kiralama dönemi başladı. Kira olarak 22 milyar Euro ödeyecekler. İş bilenin kılıç kuşananındır. Devletin cebinden 5 kuruş para çıkmıyor.

-Bunların yaptıklarını çok güzel bir Manisa türküsü özetliyor. Karşıdan gelir oğlu serviye benzer, boyu bakmayın çalımına heybesi samandır. Bunların heybesinde millete dair hizmet yok. Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde yalan, hakaret, tehdit var.

-Bakıyoruz, daha seçimler yapılmadan seçim süresi için, seçim sonrası için bahane üretmeye başladılar. Kendi durumlarından o kadar ümitsizler ki hep birlikte bölücü örgütün güdümündeki parti için çalışıyorlar. Ey benim Manisalı kardeşim, oyunu görüyor musun  CHP destekliyor, MHP destekliyor, Pensilvanya destekliyor, Ermeni lobisi destekliyor. Kandil zaten komuta merkezi durumunda, emirler oradan geliyor. Tüm bunlar kimi destekliyor  6, 7, 8 Ekim olaylarında milleti sokağa döküp, 50 kişinin ölümüne yol açan partiyi destekliyor.

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