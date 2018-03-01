T24 LogoT24 Logo
Medya

"Erdoğan, Cezayirli gazeteciye 'Sömürgeci olsak bu soruyu Fransızca değil, Türkçe sorardınız' dedi"

"Belli ki, bu durum Cezayir'e özgün bir havayı yansıtıyor"

01 Mart 2018 18:15

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyareti sırasında bir gazetecinin kendisine yönelttiği, “Türkler burayı işgal etmedi mi?” sorusuna, “Eğer öyle olsaydı siz bu soruyu bana Fransızca değil, Türkçe soruyor olurdunuz" diyerek yanıt verdiğini aktardı.

Altaylı, "Öyle ya, çok değil 1960’larda Cezayir’den kanlı hatta çok kanlı bir şekilde çekilen Fransa Cumhurbaşkanı’na böyle bir soru sormayıp da 500 yıl önce yapılan bir fütuhatın hesabını sormaya kalkışmak, ancak 'sömürge aydını' olmanın derine işlemiş bir ruh hali haline dönüşmesiyle olabilir" dedi. 

Fatih Alaylı'nın, "Sömürge terbiyesi" başlığıyla (1 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cezayir ziyaretinden önce, Cezayirli bir “yazar” uzunca bir yazı kaleme aldı.

Huffington Post da bu yazıyı yayınladı.

“Cezayir’e hoş gelmediniz” başlıklı yazı hayli ağır bir Erdoğan eleştirisiydi.

Ancak yazar hızını alamamış, yazısını tarihi “Türkiye düşmanlığı”na dönüştürmüştü.

Erdoğan elbette eleştirilebilir, bu eleştirinin sınırları çok geniş olabilir, ama bunu bir ülkeye “satır aralarına gizlenmiş” bir düşmanlığın malzemesi yapmak hem ayıptır, hem haksızlıktır.

Ama belli ki, bu durum Cezayir’e özgün bir havayı yansıtıyor.

Çünkü dün de Cezayirli bir gazeteci, Erdoğan’a “Türkler burayı işgal etmedi mi?” diye sormuş.

Erdoğan’ın yanıtı güzel: “Eğer öyle olsaydı siz bu soruyu bana Fransızca değil, Türkçe soruyor olurdunuz.”

Öyle ya, çok değil 1960’larda Cezayir’den kanlı hatta çok kanlı bir şekilde çekilen Fransa Cumhurbaşkanı’na böyle bir soru sormayıp da 500 yıl önce yapılan bir fütuhatın hesabını sormaya kalkışmak, ancak “sömürge aydını” olmanın derine işlemiş bir ruh hali haline dönüşmesiyle olabilir.

Fransa’nın Cezayir halkına geçtiğimiz yüzyılda, modern zamanlarda yaptığı zulüm ortadayken ve tüm Mağrib’e kültürünü dayatmışken Osmanlı’yı işgalci olarak nitelemek ne aydınlıktır, ne yazarlıktır, ne de adamlıktır.

İngiltere Hindistan’da insanları topların önüne bağlayıp öldürürken, Fransa Cezayir’i kana bularken, Belçika Afrika nehirlerini kan nehri haline getirirken Osmanlı’nın böyle bir sicili yok.

Galiba sorun da aslında burada.

Celladına âşık olan bu sömürge aydınlarının beyinleri öyle bir yıkanmış ki, üzerinden bir kuşak bile geçmemiş sorunlu yakın geçmişi hatırlamazlar, ama bilmedikleri uzak geçmişin hesabını sorarlar.

Belli ki sadece kaynakları değil, beyinleri de sömürülmüş bunların...

ETİKETLER

tayyipe rdoğanfatih altaylıgazetecicezayirfransızcasoru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24