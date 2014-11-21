Erdoğan, Cezayir'de Beyoğlu modelini önerdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk ayağı Cezayir ziyaretinde dünya kültür mirası listesinde bulunan "Kasaba" bölgesi için Cezayir Millet Meclisi Başkanı Abdelkader Bensallah ve hükümet yetkililerine 'Beyoğlu' modelini teklif etti.

Cezayirli yetkilileri Türkiye'ye davet eden Erdoğan, "Gelin Beyoğlu'nu görün. Orası da burası gibi tarihi bir yer. Sizin burayı da Türk firmaları tarihi dokusunu koruyarak Beyoğlu gibi yapsın" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan Cezayir ziyaretinin son günü "eski şehir" olarak bilinen "Kasaba" bölgesindeki Osmanlı dönemine ait Keçiova Camisi'ni gezdi. Restorasyonu devam eden camiye eşi Emine Erdoğan ile birlikte giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel giysili çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Meclis Başkanı Bensallah ve Cezayirli yetkililerin de eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, dünya kültür mirası içinde yer alan ancak bakımsız olan binaların Türk şirketleri tarafından İstanbul'daki tarihi Beyoğlu gibi restore edilmesi teklifini sundu, Cezayirli yetkilileri de Beyoğlu'nu görmeleri için Türkiye'ye davet etti. Erdoğan camiden ayrılışında gazetecilere iki gün süren Afrika turunun ilk ayağı Cezayir ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken ülkenin çok büyük bir değişim içinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye ve Cezayir olarak Afrika kıtasında çok büyük işler başarabileceğimize inanıyorum. Aramızdaki ticaret hacmi şu anda 4.5 milyar dolar. Bunu çok kısa zamanda 10 milyar dolara çıkarabiliriz. Askeri, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda işbirliklerimizi geliştirebiliriz. Bizim 500 yıla dayanan bir birlikteliğimiz var. 2016 500. yılı kutlayacağımız bir yıl olacak Keçiova Camisi'nin bütün bu birlikteliğin en önemli ispatıdır. Temenni ederim ki Kasaba bölgesinin aslına uygun restorasyonunun, bir Türk firmasınca yapılması halinde, bunun Cezayir'e farklı bir güç kazandıracaktır. Burada Cezayir'in estetik dünyasını görüyorum. Dünden bugüne nasıl geldiyse yarınlara da bunu aslına uygun olarak taşımakta büyük fayda var." Sözlerini "Yaşasın Cezayir- Türkiye kardeşliği" diyerek bitiren Erdoğan'a Keçiova camisi ziyaretinde Cezayirli bir grup sevgi gösterisinde bulundu.

Barbaros Hayrettin yaptırdı

Erdoğan'ın ziyaret ettiği Keçiova Camisi 1520'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirildi. 1830'da Fransız işgalinden sonra katedral olarak kullanılan cami Cezayir'in 1962'de bağımsızlığı kazanmasının ardından yeniden cami olarak ibadete açıldı. Bakımsızlık nedeniyle statik sorunlar yaşanan camii 2007'de ibadete kapatıldı. Erdoğan'ın talimatıyla iki ay önce TİKA tarafından restorasyonuna başlanan cami, 2 yıl sürecek çalışmanın ardından yeniden ibadete açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi"ne katılmak üzere Ekvator Ginesi'ne gitti. Erdoğan ve beraberindekiler, Malabo Havaalanı'nda Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ve eşi tarafından karşılandı. Erdoğan ile Mbasogo, bir Türk firmasınca inşa edilen Sipopo Alışveriş Merkezi şantiyesini ziyaret ettikten sonra baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.