Erdoğan CERN’i gezdi

ABD’deki temaslarının ardından İsviçre’nin Cenevre kentine gelen Başbakan Tayyip Erdoğan, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ni (CERN) ziyaret ederek onur defterini imzaladı.



Erdoğan, onur defterine şunları yazdı: "Türkiye, 1956’dan bu yana gözlemci statüsünde CERN ile yakın işbirliği içindedir. Türk bilim adamlarının çeşitli projelerde görev almalarının hem CERN hem Türkiye için önemli bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum. Mevcut işbirliğimizi sürdürme ve daha da güçlendirme isteğinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneyi başta olmak üzere merkezin bugüne kadar yaptığı çalışmaların bilime yeni ufuklar açacağına ve insanlığa hizmet edeceğine inanıyorum."

