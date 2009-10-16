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Dünya

Erdoğan çekiciler listesinde kaçıncı oldu?

İnternette yapılan “dünyanın en çekici liderleri” listesinin ilk sırasında ise Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko var.

16 Ekim 2009 03:00

İnternette yapılan “dünyanın en çekici liderleri” listesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 172 lider içinde 110. oldu. Listenin ilk sırasında ise Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko var.

İnternetteki blog sitesi “Hottest Heads of State” (en çekici devlet liderleri) tarafından yayımlanan listede, seçildiği günden beri dünya medyasının büyük ilgi gösterdiği ABD Başkanı Barack Obama 15. sırayı alırken, Rusya Başbakanı Vladimir Putin 18., Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 28., Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai 41., İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad 48., İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ise 65. sıraya yerleşti. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad 106., Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ise 108. sırada yer aldı. Listenin en sonunda ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-il ve onun hemen üzerinde de Papa XVI. Benedict yer aldı.

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