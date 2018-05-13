"Erdoğan çalışmalara başladı; AKP grubunun yarısı değişecek, Davutoğlu ekibi, 'sadakat' elemesine takılacak"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran 2018'de yapılacak genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak ilk çalışmasını Özbekistan - Güney Kore gezisi sırasında yaptığı ileri sürüldü. Erdoğan'ın ilk etapta oluşturduğu listede, halen milletvekili olanlardan sadece 120 ismin bulunduğu, grubun yüzde 40-50 oranında değiştiği iddia edildi.

Ayrıca, gruba girecek tüm isimlerin "sadakat ve güven" esasına göre belirleneceği, geçmiş dönemde parti politikalarına ters düşen isimlerin listeye alınmayacağı öne sürüldü. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibinden adaylık başvurusu yapan isimlerin de bu elemeye takılacağı ifade edildi.

Hürriyet'te Nuray Babacan'ın imzasıyla yayımlanan (13 Mayıs 2018) partideki yenilenme çalışmalarında beş kriter uygulandığı belirtildi. Aday adaylarının "FETÖ" bağlantıları, yakın akraba ve arkadaşları arasında "FETÖ"cü olup olmadığı, buna ilişkin istihbarat raporlarıyla da desteklenerek inceleniyor. Başvuran isimlerin ‘akçeli işlerle’ ilgili bölgesinde ve yerelde hakkında çıkan iddialar, teşkilat ve parti tabanı tarafından kendisi hakkında yapılan değerlendirmeler de dikkate alınıyor. Mevcut milletvekillerinin ise Meclis’te gösterdiği performans ve devamlılıklarına bakılıyor. Erdoğan’ın geçtiğimiz dönem AKP milletvekillerinin Meclis çalışmalarına devamına ilişkin listeyi istediği de öğrenildi.

Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı konuşmada, “En ideal listeyi çıkacağız” sözleri de yeni dönem için önem taşıyor. Yeni AKP grubunda, Meclis’te sayısal çoğunlukla ilgili sıkıntı yaşanabileceği de göz önünde bulundurularak, gruba girecek tüm isimlerin ‘sadakat ve güven esasına’ göre seçileceği belirtiliyor.