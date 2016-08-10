Erdoğan çağrı yaptı; Ziraat Bankası konut kredisinde faizleri indirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin, bankalara konut kredisi faizlerini indirmeleri yönünde yaptığı çağrılar karşılık bulmaya başladı. Bankalar peş peşe yaptıkları açıklamalarla konut kredilerinde faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmeye başladı. Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini bugünden geçerli olmak üzere 1-24 ay vade için aylık yüzde 0.82'ye indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, faiz oranlarının 25-60 ay vade için yüzde 0.9, 61-120 ay vade için yüzde 0.95 olacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta bankalara konut kredisi faiz oranlarını yüzde 9'a doğru çekmeleri konusunda kamu ve özel bankalara çağrıda bulunmuş, ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bu çağrıyı büyük bankaların yöneticileri ile konuşup değerlendireceklerini söylemişti.

Türk Ekonomi Bankası da indirdi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi için başlattığı ve ağustos ayı boyunca sürecek olan yeni kampanya kapsamında konut kredisi faizlerini yüzde 0,99'a kadar düşürdü.



TEB'den yapılan açıklamaya göre banka, başlattığı kampanya ile ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını 12 ay vadede yüzde 0,99, 36 ay vadede yüzde 1,03, kalan vadelerde ise yüzde 1,06 olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, kampanya kapsamında tüm müşterilerine vadelere göre yüzde 0,99'dan başlayan oranla konut kredisi faizi imkanı sunduklarını bildirdi.



Bununla birlikte tüm müşterilerine koşullarına uygun, farklı ödeme planları oluşturabildiklerini aktaran Mendi, "Burada banka olarak bizim için önemli olan, müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendilerini zora sokmayacak en uygunçözümü üretmek." ifadelerini kullandı.



Mendi, konuyla ilgili şunları da kaydetti:



"Kampanya ile sadece faiz oranını düşürmekle kalmıyor, konut kredisi kullanmak isteyen müşterilerimize kredi talebi sonuçlanma süresiyle ilgili de kolaylık sağlıyoruz. Örneğin, maaşlı çalışan müşterilerimize özel olarak, gerekli evrakları tamamlamaları durumunda 3 saat içinde kredi sonucunu verebiliyoruz."