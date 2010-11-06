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Politika

ERDOĞAN, CAFE AÇILIŞI YAPTI ANKARA (A.A)

06 Kasım 2010 13:19

-ERDOĞAN, CAFE AÇILIŞI YAPTI ANKARA (A.A) -06.11.2010 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel bir cafe ve restorantı hizmete açtı. Erdoğan, Çukurambar semtinde merkezi İstanbul'da bulunan, cafe ve restorant zincirinin Ankara'daki şubesini hizmete açtı.  Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, bu zincirin uzun zamandır sektörünün gurur vesilesi olduğunu belirterek, Ankaralılar için hayırlı olmasını diledi.  Başbakan Erdoğan, daha sonra İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Tarım ve Köyişleri Mehdi Eker, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, Abdulkadir Aksu ve Ekrem Erdem, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve cafe restorant zinciri sahipleriyle birlikte kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Erdoğan, açılışın ardından cafa restorantta incelemelerde bulundu.

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