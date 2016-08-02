T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan: Bütün pisliklerin olduğu TİB’i kapatacağız, çalışanları hakkında da gereğini yapacağız!

"Bilgi Teknoloji Kurumu, gereken adımları atacak"

02 Ağustos 2016 18:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) kapatılacağını belirterek, "Bütün pisliklerin olduğu yerlerden birisi de burası. Burayı kapattıktan sonra orada çalışanların hepsi hakkında hazırlığımızı yaptık, gereğini yapacağız" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan önlemlere ve yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. TİB'in de kapatılacağını duyuran Erdoğan, "Bazı siyasiler çok acele edildi diyebilir. Siz hazır değilseniz biz ne yapalım kardeşim" diye konuştu. 

Erdoğan, TİB'e ilişikin "Biz zaten bunlara hazır bir hareketiz. Siyasetçi eğer bu tür hazırlıklarını yapamazsa, bu siyaset zayıftır. TİB’i kapatacağız. Bütün pisliklerin olduğu yerlerden birisi de burası. Burayı kapattıktan sonra orada çalışanların hepsi hakkında hazırlığımızı yaptık, gereğini yapacağız.  TİB Bilgi Teknoloji Kurumu'na (BTK) devredilmek suretiyle, BTK gereken adımları atacak" ifadesini kullandı.  

 

ETİKETLER

tib15 temmuz darbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24