Erdoğan: Bütün pisliklerin olduğu TİB’i kapatacağız, çalışanları hakkında da gereğini yapacağız!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) kapatılacağını belirterek, "Bütün pisliklerin olduğu yerlerden birisi de burası. Burayı kapattıktan sonra orada çalışanların hepsi hakkında hazırlığımızı yaptık, gereğini yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan önlemlere ve yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. TİB'in de kapatılacağını duyuran Erdoğan, "Bazı siyasiler çok acele edildi diyebilir. Siz hazır değilseniz biz ne yapalım kardeşim" diye konuştu.

Erdoğan, TİB'e ilişikin "Biz zaten bunlara hazır bir hareketiz. Siyasetçi eğer bu tür hazırlıklarını yapamazsa, bu siyaset zayıftır. TİB’i kapatacağız. Bütün pisliklerin olduğu yerlerden birisi de burası. Burayı kapattıktan sonra orada çalışanların hepsi hakkında hazırlığımızı yaptık, gereğini yapacağız. TİB Bilgi Teknoloji Kurumu'na (BTK) devredilmek suretiyle, BTK gereken adımları atacak" ifadesini kullandı.