‘Erdoğan Burger’li dükkan geri dönüyor, menüye ‘Böhmermann keki’ ekleniyor

Almanya'nın Köln kentinde menüsüne 'Erdoğan Burger' koyarak adından söz ettiren Urban Burgery restoranının sahibi Jörg Tiemann, tehditler üzerine kapatmak zorunda kaldığı restoranını yeniden açacağını söyledi.

Sputnik'e konuşan Tiemann, baskılar nedeniyle pes etmeyeceğini, menüye bir de 'Böhmermann keki' ekleyeceğini ifade etti.

'Erdoğan Burger'in menüye eklenmesiyle birlikte günde 150-200 kere tıklanan Facebook sayfalarının iki günde 150 binden fazla ziyaretçi topladığını belirten restoran sahibi, "Yorumlar arasında Erdoğan'a yönelik çok sayıda olumlu mesajlar vardı. Bunların yanında hakaretler ve tehditler de vardı. Bundan rahatsız olmadık. Ancak fiziki şiddet içerikli tehditler bizi şaşırttı ve restorandaki Türk çalışanlar korktu. Restoranımızın güvenliğini artırmak için gelişmiş bir kamera sistemi kurduk" dedi.

Tiemann, 'Erdoğan Burger' hazırlama fikrinin bir gazeteciye Erdoğan'a yönelik eleştirisi nedeniyle 7 bin euro ceza verilmesi sonrasında ortaya çıktığını anlattı.

“Siyasi mesaj vermek istedik”

Alman işletmeci, "Keçi peynirli 'Erdoğan Burger'i Erdoğan'ı hicvetmek ve siyasi bir mesaj vermek için ürettik. Almanya'da hiciv özgürlüğünü desteklemenin en iyi yolunun, yeni bir hicivde bulunmak olduğunu düşündük" ifadelerini kullandı.

Tiemann, 'Böhmermann Keki'nin doğuşunu da anlattı. Restoranda sadece tuzlu yiyecekler satıldığını ve müşterilerinin kendilerinden tatlı bir şeyler istediğini aktaran Tiemann, "Türkiye'de gazetecilere yönelik skandal kararların ardından önlem almaya karar verdik. Sadece sembolik önlemlerin yeterli olacağını sanmıyoruz. Bu nedenle, 'Böhmermann Keki'nden elde edilen gelirin tamamı, hapis cezası alan gazetecilere destek amacıyla kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Son olarak "Şimdi de sizi Böhmermann yanlıları tehdit eder mi?" sorusunu yanıtlayan Tiemann, "Elbette, hayır. Eğer Böhmermann, bu inisiyatifi üstlenirse memnun oluruz. Bizim amacımız, baskı gören gazetecilere destek olmak. Böhmermann yanlılarından hiçbir tepki gelmeyeceğinden eminiz" diye belirtti.

Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında, kamu televizyonu ZDF'de yayınlanan Neo Magazin Royal adlı programda 31 Mart'ta okuduğu şiir nedeniyle, Alman ceza kanununun 103. maddesi uyarınca yabancı devlet adamlarına hakaretten soruşturma yürütülüyor.

Böhmermann hakkında ayrıca, Mainz Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi başvurusu ve 900 civarında kişinin şikâyeti üzerine de soruşturma yürütülüyor.