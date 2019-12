-ERDOĞAN: BUNLAR DEMOKRASİDEN KORKUYOR BATMAN (A.A) - 22.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Tıpkı 12 Eylül Halk Oylaması'nda olduğu gibi bu açılış töreni öncesinde Batmanlıları sindirmek, bu açılış töreninden uzak tutmak için o malum odaklar harekete geçti. 'Batmanlı Başbakanı karşılamasın, Batmanlı Başbakanı dinlemesin, Batman bu açılış heyecanını yaşamasın' diye her türlü antidemokratik baskıcı yönteme başvurdular. Bunlar aslında ışıktan korkuyorlar, bunlar aslında aydınlıktan korkuyorlar, bunlar aslında demokrasiden, özgürlükten korkuyorlar'' dedi. Erdoğan, Batman Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında 12 Eylül'deki Halk Oylaması'na değindi. Halk oylamasına Batmanlılar'ın yüzde 95 gibi çok yüksek bir oranda ''evet'' dediğini hatırlatan Erdoğan, ''Bunun için şükranlarımı sunuyorum'' diye konuştu.. Bütün tehditlere rağmen, bütün korkutmalara rağmen halkın özgür iradesine yönelik baskılara rağmen Batmanlıların sandığa gittiğini ve özgürlüklere, ileri demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ''evet'' dediğini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: ''Statükoya, statükoculara, değişimden korkanlara, özgürlükten, demokrasiden korkanlara, Batman en güzel cevabı verdi. İşte bundan dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgili Batmanlılar, bugün de Batman tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bu gün Batman eğitimde, sağlıkta, sosyal hizmetlerde, tarımda ve sanayide tam 69 farklı eserle 69 farklı hizmetle buluşuyor. Yıllarca yoksulluğu sömürdüler. Şimdi de çıkıyorlar, buraya yapılan yatırımları, hizmetleri hazmetmediklerini gösteriyorlar. Yoksulluk devam etsin ki, Batman'ı istismar edelim istiyorlar. Bataklık kurumasın ki, bataklıktan rant sağlamaya devam edelim istiyorlar.'' Başbakan Erdoğan, vatandaşların, ''Batman sizinle gurur duyuyor'' sözleri üzerine, ''Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizin bu heyecanınıza, bu coşkunuza, AK kadronun canı fedadır. İşte biz 8 yıldır bu oyunu bozduk. Bozmaya da devam edeceğiz'' dedi. İktidarlarında tahriklere boyun eğmediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bundan sonra da, Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle boyun eğemeyeceğiz. Biz hizmet ürettik, eser ürettik, kardeşliğimizi pekiştirdik. Aynı şekilde devam edeceğiz. Her gittiğimiz yerde bir şey söyledik, 'Yaradanı yaradandan ötürü sevmeye' devam edeceğiz. Bugün de Batman'da bu toplu açılış töreni ile dile kolay bir çırpıda 69 eserin açılışını yapıyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi 81 vilayetimizin tek tek her birinde olduğu gibi Batman'da da az önce Milli Eğitim Bakanımızı dinlediniz, eğitime en büyük yatırımı yaptık. Ama Batman'da eğitimde henüz ulaşmamız gereken noktada değiliz. Daha çok yatırım yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Batman'da da derslik oralamasını 30 öğrenciye indireceğiz, endişeniz olmasın.'' 8 yıl önce Batman'a geldiklerinde, o dönem kendilerinden ''olağanüstü hal uygulamasının'' kaldırılması ile ''Çekiç Güç''ün gönderilmesinin istendiğini ve bu iki talebi yerine getirdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Durmadan yeni şeyler üretiyoruz. Özgürlükler önündeki çağ dışı uygulamaları biz kaldırdık. Telaffuz dahi edilmeyen, konuşulmayan, tartışılmayan meseleleri özgürce konuşulabilir, tartışılabilir noktaya taşıdık. Bakın sizlerle samimi olarak bir şeyi dertleşeceğim. Biz devletin televizyonunda Kürtçe yayın yapmaktan korkanlara karşı gelip, devletin bir kanalını 24 saat Kürtçe yayın yapar hale getirdik mi? Bunu bizim iktidarımız yaptı. Gerekli olduğu için yaptık. Vatandaşımın ana dili ile kendine hitap edilsin diye yaptık. Cezaevlerinde rahatlıkla ana dille konuşulmuyordu ama bakın şimdi konuşulabiliyor. Gelirken bir pankart gördüm; üzerinde bir Kürtçe cümle; 'Milli iradeye yasak konulamaz veya milli irade yargılanamaz' diye. Doğru milli irade yargılanamaz ama milli iradeyle gelenler eğer Anayasa'ya uygun hareket etmiyorsa yargılanır. Burayı birbirinden iyi ayırt etmemiz lazım.'' Başbakan Erdoğan, geçen gün bir milletvekilinin ''PKK da, güvenlik güçleri de silah bıraksın'' dediğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Bunu diyen bir milletvekili, bunun mantıklı bir izahı olur mu? Terör örgütü tabii ki silah bırakacak ama silah güvenlik gücünün bir enstrümanıdır, onun tamamlayıcı bir unsurudur. Güvenlik gücü silahıyla dolaşır. Ne için? Mal güvenliğini, can güvenliğini sağlamak için, keyfi olarak değil. Bunu söyleyen de maalesef anamuhalefet partisinin bir milletvekili. Biz doğruya talibiz. Kardeşliğimiz, birliğimiz, bütünlüğümüz için ne gerekiyorsa, hangi adımın atılması gerekiyorsa onları attık ve atmaya devam ediyoruz. Kimin samimi olduğuna, kimin rant peşinde koştuğuna, çıkar peşinde koştuğuna dikkat edin. Burada birileri yoksulluk sona ermesin istiyor. Çünkü yoksulluk sona ererse yoksulları istismar edemeyeceklerini biliyorlar. Burada birileri yasaklar sona ermesin istiyor, çünkü yasaklar sona ererse benim buradaki kardeşimi istismar edemeyeceklerini biliyorlar. Ama biz; 'yeter artık, demokrasi kazansın' diyoruz. 'İnsanlık kazansın, kardeşlik kazansın' diyoruz. Benim Kürt kökenli vatandaşlarımın duygularını istismar edenler geçtiğimiz dönemde çok büyük bir samimiyet testinden geçti. Yıllarca parti kapatmalarından şikayet ettiler, yıllarca ve partileri kapatıldığı için mağdur görüntüsü çizdiler ama gelin görün ki, 'parti kapatmaların önüne geçelim' dediğimizde kendi arkadaşlarına baskı uygulayıp Meclis'te sandık başına göndermediler. Benim buradaki kardeşlerime baskı uygulayıp sandıklara göndermediler 12 Eylülde... Hani özgürlükçüydünüz, hani demokrattınız, hani siz evrensel hukuk normlarını istiyordunuz? Kimin aslında çözüm istediğini, kimin de ülkenin hassasiyetlerini kaşıyarak, tahrik siyasetiyle ayakta kalmaya çalıştığını, benim milletim görsün.'' -''İSLAM YAŞATMAK İÇİN GELMİŞTİR''- Erdoğan, 3 semavi dinde insanın hayatının kutsal olduğunu belirterek, ''İnsan yeryüzündeki varlıkların en şereflisidir. Kim ki bir cana kıyarsa; bilsin ki, bütün alemin canına kıymış gibidir. İslam kelimesiyle, Müslüman kelimesiyle terör kelimesini, cinayeti, saldırıyı, katli ve bunları yan yana kullananlar, bizzat Müslümanlara büyük haksızlık yapmış olurlar'' dedi. Anlamı barış olan İslam'ın teröre müsaade etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu İslam dinine büyük saygısızlıktır. Dolayısıyla Müslümanlar hiçbir zaman, ne olursa olsun cana kastedemezler. Eğer kastediyorsa ona bizim Müslüman dememiz mümkün değildir. Bu kadar açık konuşuyorum. Bu din yaşatmak için gelmiştir. Hiç kimse kendi şahsi hırslarını, kendi şahsi düşüncelerini bu dine alet etme hakkına sahip değildir. Hiç kimse İslam ile öldürmeyi yan yana gösterme cüretine sahip olamaz. Şu anda dünyada bazı art niyetli kampanyalarla İslam ve Müslümanlar, terörle, cinayetle özdeş hale getirilmek isteniyor. Bazıları da ne yazık ki, bu kara kampanyaya alet oluyorlar. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil. Tekrar ediyorum, İslam yaşatmak için gelmiştir. Bunun tersini iddia edenlere karşı tüm milletimin uyanık olması gerekir.''