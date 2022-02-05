Erdoğan: Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üzerinden geleceğiz. Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz milletimizin tamamiyle ahitleşiyoruz, bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz” dedi.

“Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuşan Erdoğan millete bir can borçları olduğunu ifade etti.

Erdoğan, haftalar önce planladıkları ziyareti olumsuz hava şartları sebebiyle bugüne ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bugün de soğuk algınlığı ve sesimizdeki kısıklık sebebiyle Zonguldak'a yine gelemedik, nasip değilmiş" dedi. Zonguldak-Kilimli Yolu'nun açılış törenini Ankara'dan canlı bağlantı ile gerçekleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri başta olmak üzere şehrimize kazandırdığımız 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların açılışını canlı bağlantı ile olsa da gerçekleştirmek istedik. Madenlerde ve demir çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başındaki baret, ellerindeki kara bu şehrin üretiminin sembolüdür. Yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline dönüşen bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor."

“Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek” bilgisini veren Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

“Artık yeni ve daha büyük bir kalkınmanın eşiğindeyiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisine sokacak atılımı başlattık. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim yoluyla büyüteceğiz. İnşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Şüphesiz bu büyük devrim öyle kolay ilerlemeyecek, kolay gerçekleşmeyecektir. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız önlemlerle bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik.

"Bu arada salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışlarla enflasyonda hiç arzu etmediğimiz artış yaşandı. Çalışanlarımızı ezdirmemek için her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarife miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacaktır. Milletimizin her derdi her acısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir.

"Müsterih olun Türkiye'yi son 20 yılda nasıl ileriye taşıdıysak bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor.

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirgin sembolüdür. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek Allah'ın izniyle hayat pahalılığı sorununu da çözeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete siyasetten vefa değil can borcumuz var."