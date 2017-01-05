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Erdoğan: Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sırrı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yeni bir istiklal mücadelesi verdiğini" savundu

05 Ocak 2017 00:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sırrı, tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir vatan ve millet bilinci inşa edebilmemizdir" dedi. Erdoğan'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı, yeniden önümüze getirilecek. Ülkemize yönelik saldırıların asıl amacı muvazenemizi bozmaktır, duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir, bizi birbirimize düşürmektir.

Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması; üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor. Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sırrı, tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir vatan ve millet bilinci inşa edebilmemizdir."

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