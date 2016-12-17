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Erdoğan: Bu saldırıların, Suriye ve Irak'taki gelişmelerden, ekonomiden bağımsız olmadığını biliyoruz

"Milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz"

17 Aralık 2016 16:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 askerin şehit olduğu 55 kişinin yaralandığı Kayseri'deki terör saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terör örgütlerinin ortak saldırısı altında olduğunu belirten Erdoğan "Bu saldırıların, bölgemizde yaşanan olaylardan, özellikle Suriye ve Irak'taki gelişmelerden, hatta ekonomideki dalgalanmalardan bağımsız olmadığını biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör örgütlerine karşı, milletimizle birlikte, bir milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gün farklılıklar üzerinden kısır çekişmelerle enerjimizi heba etme, kavga etme değil, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleri çerçevesinde bir olma, beraber olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Asıl amaçları Türkiye'nin önünü kesmek"

"Terör eylemleri, asker ve polislerimizle birlikte 79 milyon vatandaşımızın tamamını hedef almaktadır. Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Özellikle bölücü terör örgütü, tüm imkanlarını kullanmaktadır. Eylemlerin biçimi ve hedefleri, bölücü terör örgütünün asıl gayesinin Türkiye’nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak, gücünü ve enerjisini başka yönlere yoğunlaştırmak olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

"Saldırılar Suriye'den bağımsız düşünülemez"

"Maruz kaldığımız bu saldırıların, bölgemizde yaşanan olaylardan, özellikle Suriye ve Irak'taki gelişmelerden, hatta ekonomideki dalgalanmalardan bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu terör örgütlerine karşı, milletimizle birlikte, bir milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz."

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CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanKayseriterör saldırısıSuriyeIrakekonomi

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