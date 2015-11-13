Erdoğan: Rusya'nın Suriye'deki faaliyetleri Türkiye için güvenlik riski, Putin'le konuşacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNN’e yaptığı açıklamada Rusya’nın Suriye’deki faaliyetlerinin Türkiye’de güvenlik riski yarattığını ve bu konuyu Antalya’daki G-20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye’nin 2.2 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Bu mülteciler Avrupa’ya gitse ne olur?” dedi. Türkiye’nin ağır bir yükü omuzladığını kaydeden Erdoğan, Avrupa’yı mültecileri Ege’de ölüme terk etmekle suçladı.

Erdoğan, CNN International'dan Hala Gorani’nin sorularını yanıtladı.

Bölgede Rusya ile en iyi ilişkilere sahip olan ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu kaydeden Erdoğan, Rusya’nın Suriye’deki faaliyetlerinin Türkiye’de güvenlik riski yarattığını ve bu konuyu Antalya’daki G-20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini kaydetti. Rusya’yı ılımlı muhalifleri hedef almakla suçlayan Erdoğan, Gorani’nin “Bazıları da sizi IŞİD’le savaşan Kürtleri hedef almakla eleştiriyor” sözleri üzerine, “Nusra Cephesi de IŞİD’le savaşıyor. Bu yüzden onlara iyi mi diyeceğiz. İyi terörist, kötü terörist olmaz” diye konuştu.

ABD’nin Suriye’de güvenli bölge fikrine uzak olduğunu anımsatan Gorani’nin, “Sayın Erdoğan, bunu elde etmeye yakın olduğunuzu düşünüyor musunuz” sorusuna da Türkiye’nin bu konuda B ve C planları olduğunu ve bu konuda gereken adımları gereken zamanda atacakları yanıtını verdi.

'Ne dediysek çıktı'

Erdoğan, Türkiye'nin "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge" önerisinin uygulamaya geçmemesiyle ilgili olarak "Bugüne kadar biz ne söylediysek sonunda hepsi çıktı. Şimdi hayır olmaz diyorlar, yarın hepsi bunu da kabul edecekler. Çünkü yaptıkları harcamaların hepsi boşa gidiyor. Bu terör örgütlerine havadan attıkları tüm silah, mühimmat. Hepsi boşa gidiyor. Yarısı DAİŞ’e gidiyor, yarısı diğer terör örgütlerine kalıyor. Biz bu uyarıları net yaptık" dedi.

'Boğulsun' diyor

Türkiye’nin 2.2 milyon Suriyeli için 8.5 milyar dolar harcadığını vurgulayan Erdoğan, “Gayrısafi milli hasılası Türkiye’den çok daha fazla olan ülkeler mültecilere kapılarını kapattı. Ege’de, Akdeniz’de boğulsunlar diyorlar” dedi. Avrupa’nın mülteci sorunu konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan “2.2 milyon Suriyeli, Avrupa’ya yürürse ne olacak” diye konuştu.